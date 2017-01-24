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DSP İzmir İl Başkanı görevden alındı

İZMİR'de 16 Ocak'ta yaptığı açıklama ile Genel Merkez'i sert sözlerle eleştiren DSP İzmir İl Başkanı Aygül Horasan Karahan, görevden alındı. Karahan, yaptığı açıklamada, parti taşınmazlarının satışına karşı koyduğu tavır...

DSP İzmir İl Başkanı görevden alındı
İZMİR'de 16 Ocak'ta yaptığı açıklama ile Genel Merkez'i sert sözlerle eleştiren DSP İzmir İl Başkanı Aygül Horasan Karahan, görevden alındı. Karahan, yaptığı açıklamada, parti taşınmazlarının satışına karşı koyduğu tavır ve kararlılığın Genel Merkezi rahatsız ettiğini öne sürdü.
Karahan görevden alınmasıyla ilgili olarak facebook hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"1.5 senedir kapalı olan il binasını açan, İzmir de 'muhalif' olarak damgalandırılan tüm küskünleri bir araya getiren, kapısını bir gün dahi kapatmayan, herkesi kucaklayan, 30 ilçeyi gezerek partisini son yıllarda en iyi şekilde temsil eden ve bugün görevinden alınmış bulunan vefakar ama yılmayan ve yılmayacak olan bir partili. Genel Başkanı ve Genel Merkezi'nden sadece saygı beklemekten başka hiçbir beklentisi olmayan eskitilmiş bir İl Başkanı. Verilen bu görevi yerine getirebilmek için Türkiye siyasi arenasında DSP'ye olan ihtiyacın bilincinde olan, bunun için tüm engellemelere karşın her gün mücadelesine devam eden, partisine ve Genel Merkezi'ne inanmış biri. Örgüt Kurulu tarafından görevime son verildi. Sebep tüzüğümüzün 49. maddesi. Görevimi safsalatmışım. İşte burada benim için söz bitiyor. Parti taşınmazlarının satışına karşı koyduğumuz tavır ve kararlılık Genel Merkezimizi rahatsız etti. Bizler ki Başkanlık sistemine şiddetle 'hayır' diyen Demokratik Sol Partililer kendi içimizde bunu oluşturmuşuz. Verilen ceza ne olursa olsun sonuna kadar partim adına mücadelemi sürdüreceğime, partimin çıkarları ve kazanımları adına çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum."
GÖREVDEN ALDIRAN AÇIKLAMA
DSP İzmir İl Başkanı Aygül Karahan, 16 Ocak'ta DSP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma'nın parti binasını ziyaretinde parti mallarının satışına sert tepki göstererek, il başkanlığı olarak Genel Merkez'den maddi destek almadıklarını, kendi giderlerini karşıladıklarını, bir gün bile örgütlere "Bir sorununuz var mı" diye sorulmadığını ileri sürdü. Karahan, "Parti mallarını satarak sıfıra getirip, 'ben yapamadım hadi eyvallah' demekle de olmaz" demişti. Tüzük değişikliği için imza toplamaya başladıklarını, bundan sonra kesinlikle parti mallarının satışına izin vermeyeceklerini belirten Karahan, partisinin bu duruma düşürülemesinden üzüntü duyduğunu ama Ecevit'in mirasına sahip çıkacaklarını bunun içinde ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını ifade etti. Karahan, amaçlarının şahıslara ya da parti yönetimine karşı olmak değil, tüzük değişikliği yaparak, satışlara engel olmak ve çözüm bulmak olduğunu söyledi. Karahan, bu ziyarette yaptığı açıklamaları kişisel elektronik posta adresinden basın kuruluşlarına fotoğraflarla servis etmişti.

FOTOĞRAF

 

 

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