DSİ'nin 'yapay cennet'leri

Davut CAN/İZMİR, () - DEVLET Su İşleri'nce (DSİ) tarımsal sulama, doğal hayatı koruma, içme suyu ihtiyacını karşılama gibi amaçlarla yapılan çeşitli sulama projeleri, yeşilin maviyle buluştuğu, eşsiz manzaraya sahip 'yapay cennet' görünümünde oldu. İnsan eliyle yapıldığı ya da düzenlendiği kolay kolay anlaşılamayan, çevresi yeşilin her tonunu barındıran ormanlarla kaplı göller ve barajlar, kamp yapmak isteyen gençlere ve ailelere ev sahipliği yapıyor. Yatırımların havadan çekilen görüntülerinde, ormanlarla ya da ekili dikili tarım arazileriyle çevrili göllerin, suyun gücünü gözler önüne seren barajların, ulaştığı her yere yaşam götürdüğü görülüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesini çevreleyen Bozdağlar'ın zirvesinde bulunan Gölcük Yaylası, aynı zamanda Türkiye'nin en ünlü gölüne de ev sahipliği yapıyor. Gölcük Gölü'nün, etrafı çam ormanları ile kaplı yaylanın tam ortasında olması dolayısıyla temiz ve sağlıklı havasıyla ilgi çekiyor. Yayla havasından faydalanmak isteyen, başta futbol takımları olmak üzere birçok spor kulübü, Gölcük Gölü kenarındaki otellerde konaklıyor. Bu otellerden biri de cumhuriyet tarihinin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1934 yılında konakladığı tarihi bina. Yaklaşık 1100 metre rakıma sahip olan ve tektonik hareketlerle oluşan gölün derinliği ise ortalama 5 metre.

KARABURUN'A CAN SUYU VEREN BARAJ HUZURUN ADRESİ

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Bozköy'ün 4 kilometre güneyinde, Uzundere Çayı üzerine, gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde inşa edilen, zümrüt yeşili ormanla eşsiz manzara oluşturan Bozköy Barajı ise birçok amaçla kullanılıyor. Yaklaşık 3 milyon 650 bin metreküp depolama hacmine sahip olan barajın gövde yüksekliği 37,50 metre. Karaburun ve çevresinde yılda 1 milyon 98 bin metreküp içme suyu sağlayacak barajdan tarımda da faydalanılıyor ve yaklaşık 1000 dekar araziye can suyu oluyor. Tarımsal üretime ve doğal hayata olan katkısının yanı sıra barajın dinginlik ve huzur aşılayan görünümü görenleri hayran bırakıyor.

YEŞİL DENİZ İÇİNDE BADEMLİ BARAJI

Bazı kaynaklarda adı Pegasus Gölü olarak da geçen, 2 bin yıl önce göl ve gölü denizden ayıran Azmak, zaman içinde yok oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusu artırma girişimlerinin yanında, sıtma ile savaş amacıyla yeni kanal açılarak, Küçük Menderes Nehri'ne bağlantı yapıldı. Belevi Gölü, Selçuk ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerinin yakınında bulunmasına rağmen birçok kişi görmeden evine dönemiyor.

Ödemiş'te, yemyeşil çayırlarla kaplı vadiye sahip Bademli Mahallesi, Küçük Menderes Ovası'nı kuzeyden gören ve ırmağının aktığı ovadır. Temiz havasıyla meşhur bu vadide, yaklaşık 27 milyon TL'ye, Küçük Menderes Nehri'nin kollarından Pirinçci Çayı üzerine inşa edilen Bademli Barajı'nın yeşilin her tonunu barındıran ve giderek yükselen çevresi, görülmeye değer.

BEYAZ ÖRTÜSÜNÜ GİYEN KARAKÖSE BARAJI

Karaburun'daki Balıklıova Mahallesi'nin 22 kilometre kuzeybatısında bulunan Camiboğazı Deresi üzerine inşa edilen Karareis Barajı, ülkenin 'turizm cenneti' olan, hızla büyüyen ve içme suyu ihtiyacı her yıl artan Çeşme'nin sakinlerinin ihtiyacını karşılamasının yanı sıra tarımsal alan ve doğal hayatın korunumu için gerekli olan suyu, turizm tesisleri ile yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını da karşılayacak. 'Sanayi' denince genelde akla doğanın kirletilmesi ve doğal yaşamın sekteye uğratılması gelir; ancak Uşaklılar için durum böyle değil. Çünkü Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayi suyu ihtiyacını karşılaması amacıyla Derbent Mahallesi'nde inşa edilen Uzundere Göleti, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Banaz ilçesindeki Karaköse Barajı'nda da durum farklı değil. Kar yağdığında, drone ile metrelerce yüksekten çekilen fotoğraf ve videoları izlemek bile bu barajın nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya yetiyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Adala Regülatörü, Gediz Nehri'nin sularının, Adala ile Salihli arasında kalan tarımsal alanların su imkanına kavuşması için inşa edildi. Adala Köprüsü altında ve iki tarafında oluşturulan kapaklarla suyun kontrolü sağlanırken, kanallara da belli programla su verilebiliyor. Böylece Salihli Ovası'ndaki tarımsal alanların su ihtiyacı karşılanıyor.

FOTOĞRAFLI