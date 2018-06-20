DSİ Genel Müdürü Acu: İstanbul'un su sorunu olmayacak

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, İstanbul'un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak adına Melen Projesi'ni hayata geçirdiklerini, tamamlandığında mega kente yılda 1 milyar 77 milyon metreküp içme suyu sağlayacaklarını açıkladı.

DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Acu şöyle devam etti:

"DSİ olarak bizlere düşen görev; ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu bağlamda geriye dönüp baktığımda, yüzlerce barajı, göleti ve hidroelektrik hidroelektrik santrali işletmeye alınmış, toplamda sulanan alan 65 Milyon dekara çıkmıştır.Türkiye’de ziraî üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi millî ziraî gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğünce bu güne kadar gerçekleştirilen 207 proje ile 42 milyon kişiye Avrupa Birliği Standartlarında 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandı.GAP, KOP, DAP, TRAGEP, DOKAP gibi bölgesel projelerimiz kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Tarihimizin en büyük kalkınma projelerinden biri olan GAP; 7 adedi Fırat Havzası’nda, 6 adedi Dicle Havzası’nda olmak üzere toplam 13 adet büyük projeden oluşmaktadır. 10 Milyon 580 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada yüzde 51, enerjide yüzde 78, içme suyunda ise , yüzde 62’lik bir fiziki gerçekleşmeye ulaşmış durumdayız.''

'İSTANBUL'UN SU SORUNU OLMAYACAK'

İstanbul'un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak adına Melen Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Acu, "Melen Projesi'nin en önemli ayağı olan Melen Barajı'nda sona gelindi. Melen Barajı tamamlandığında şehre yılda 1 milyar 77 milyon m3 içme suyu sağlamış olacağız. Mega kent İstanbul'un su sorunu olmayacak" diye konuştu.

'BİZİM KIZIL ELMAMIZ GAP'I TAMAMLAMAKTIR'

Murat Acu, GAP'ı tamamlamak için gayret gösterdiklerine de değinerek, ''Bu projede Ilısu ve Silvan barajları dışındaki depolama tesislerini bitirmiş olmak, şebeke inşaatlarına başlamak bizleri memnun etse de bu projeyi tamamen bitirerek aziz milletimizin hizmetine sunmak bizim 'kızıl elmamızdır.' Yılda 5 milyar dolar ilave gelir elde edeceğimiz bu projede DSİ olarak gözümüze uyku girmeden çalışmaktayız" dedi.

Bir başka devasa projenin de GAP’tan sonraki en büyük sulama projesi olan ve Konya Ovası’nın suya hasretini dindirecek KOP olduğu belirten DSİ Genel Müdürü Acu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en az yağış alan bölgesi olan Konya Havzası’na Göksu Havzası’ndan su iletimini sağlayacak Konya Ovası Projesi, 14 adedi sulama, 3 adedi içme suyu ve 1 adedi enerji olmak üzere 18 adet projeden oluşmaktadır. 16 Milyon dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projenin yanı sıra Konya’nın en büyük hayallerinden biri olan Mavi Tünel’den Konya’ya içme suyu getiren proje kapsamında musluklardan Torosların memba suyu akmaya başladı. DSİ olarak Sultan Abdülhamit’in hayalini gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Trakya’nın kalkınma anahtarı olacak bu dev projeyi de 2019 yılında tamamlamak ana hedefimizdir. Bununla birlikte diğer bölgesel projelerimizde de çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Ülkemizin ve DSİ’nin vizyon projelerinden olan kendi kategorisinde dünyanın 3. Yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında çalışmaların aralıksız devam ediyor. Yusufeli Barajımızın kurulu gücü 558 MW olup, yılda 1 milyar 888 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilecektir. Barajda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60’ın üzerine çıkmıştır."

'MAZLUMLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

DSİ olarak Türkiye’nin sınırları içerisinde yaptığı projelerin yanı sıra Balkanlardan Afrika’ya ve Ortadoğu’ya kadar mazlumların gözyaşlarını silmeye ve onlara umut olmaya devam ettiklerini ve pek çok ülkeye bu bağlamda su temin ettiklerini belirten DSİ Genel Müdür Acu, "Bununla birlikte KKTC Su Temin Projesi’ni hayata geçirmek Kuruluşumuzun çalışma sahasını genişleten, var olan saygınlığımızı daha arttıran unsurlardır" diye sözlerini tamamladı.



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