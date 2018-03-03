DSİ'den İzmir için rahatlatan rapor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- DEVLET Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, İzmir'de 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında beklenen yağışın yağmadığını, son günlerdeki yağmurlarla, depolamalarda yüzde 10 civarında bir artış olduğunu söyledi. Eker, gerekli önlemleri aldıklarını ancak susuzluk sorunu yaşanacak diye geceleri uykularının kaçtığını dile getirdi.

Düzensiz yağışlar, kuraklık endişesini de beraberinde getirdi. Türkiye'nin kurak bir yaza hazırlandığı düşünülürken, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'den İzmir için rahatlatan bir açıklama geldi. 2017'nin son 44 yılın en kurak mevsimi olarak kayıtlara geçtiğini belirten Eker, 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında da beklenen yağışın olmadığını, şubat ayının son günlerinde yağış miktarının biraz artmasıyla birlikte depolamalarda yüzde 10 gibi bir atış olduğunu açıkladı. Mart ayının da yağışlı geçmesini beklediklerini söyleyen Eker, "Böylece depolamalarımız dolacak ve bu yılı arazilerde su sorunu yaşamadan atlatabileceğiz. İzmir konum olarak, havzası çok sulak bir alan değil. İzmir'de nüfusa oranlarsak kişi başına düşen su miktarı 750 metreküp civarında görünüyor. Türkiye ortalamasına baktığımızda, kişi başına düşen su miktarı 1500 metreküptür. Türkiye'nin toplamdaki su miktarı 110 milyar metreküp. Aslında İzmir su açısından fakir bir yer. Bir de yağışlar az düşünce, olumsuz yönde etkiliyor" dedi. Tüm olumsuzluklara rağmen gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Eker, buna rağmen susuzluk sorunu yaşanacak diye uykularının kaçtığını söyledi.

VAHŞİ SULAMA BİTİYOR

Küçük Menderes'te 2013 yılından sonra ciddi şekilde sürekli depolamalar yaptıklarını aktaran Ali Fuat Eker, bu şekilde susuzluk tehdidinin önlemini aldıklarını belirtti. Aktaş, Rahmanlar, Burgaz, Bademli, Beydağ gibi barajlar, yapılarak bu düzensiz akımları kışın depolayıp, yazın da kullanıma sunduklarını vurgulayan Eker, şunları söyledi:

"Bu çerçevede ciddi yatırımlar yapıldı. Bu projelere paralel olarak sulama kanallarının yapılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın arazilerine düzgün şekilde su verilmesi sağlanıyor. Biz suyu biraz hor kullanıyoruz. Tarlaya suyu bırakıyoruz, iyice bir göllenmesini bekliyoruz. Vahşi sulama bizim için ciddi bir sorun. Bu nedenle ön yüklemeli veya ön ödemeli sayaç dediğimiz kapalı sistemlerle bu sorunu aşmayı planlıyoruz. Evimizde nasıl bir sayaçtan geçirip suyu kullanıyorsak, tarlada da aynı sistemi yapma çabasındayız. Çalışmalar sürüyor. Gediz, Küçük Menderes, Bakırçay Havzası ve diğer bütün havzalarımızda bu çalışmalarımız devam ediyor. Sulama projelerimizi bundan sonra basınçlı borulu sitsem ve ön yüklemeli sayaçla teslim ediyoruz. Burada amacımız su kaybının olmaması."

'İZMİR'İN İÇME SUYU SORUNU YOK'

İzmir'e içme suyunu sağlayan en büyük barajın Tahtalı olduğunu anımsatan Ali Fuat Eker, bu barajda bugün itibariyle yaklaşık yüzde 50'lilik bir doluluk olduğunu açıkladı. İzmir'in içme suyu konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını aktaran Eker, kentin su konusunda sorun yaşamaması için Manisa sınırları içerisinde bulunan Gördes Barajı'nı yaptıklarını belirtti. Bu barajdan da yıllık 59 milyon metreküp içme suyunun İzmir'e transferini gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları isale hattının da tamamlandığını vurgulayan Eker, Bornova Kavaklıdere arıtma tesisinin olduğu yere kadar çalışmaların tamamlandığını söyledi.

GÖRDES'TE SIZINTI ISLAHI

Gördes Barajı zemininde yaşanan su sızıntısıyla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını belirten Ali Fuat Eker, "Karstik boşluklardan dolayı barajda zemin ıslahının yapılması gerekiyordu. Bu nedenle iki ihale yapıldı ve zemin ıslah edildi. Belli bir koda (yükseklik) kadar herhangi bir sorun yaşamayacağız. Islah ettiğimiz zeminin üzerine çıkmamamız gerekiyor. Bunun üzerine çıkarsak riskli olabilir. Bunun yaşanmaması için tedbir almamız gerekiyor. Buna da belli bir bütçe lazım. Bütçenin sağlanması ile birlikte gerekli tedbirleri alacağız. Sorun yaşamamak için barajı kontrollü çalıştıracağız" dedi.

ÇEŞME'YE İKİ BARAJ

Çeşme'de içme suyu sağlayacak olan Karareis ve Salman barajlarının tamamlandığını açıklayan Ali Fuat Eker, su tutulmaya başlandığını söyledi. Çeşme'ye içme suyu temin edecek barajların isale hattı proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Eker, projeler bittikten sonra yapılacak olan ihale ile birlikte Çeşme'nin artık su sorunu yaşamayacağını dile getirdi.

EKER'DEN SU UYARISI

Tüm dünyanın ciddi bir susuzluk sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirten Ali Fuat Eker, suyun önemine değinerek, dikkatli kullanılması önerisinde bulundu. Vatandaşların eski alışkanlıklarından vazgeçip, suyu dikkatli kullanması halinde sorunun aşılabileceğini ifade eden Eker, "Evimizdeki musluktan akan suyu düşünün. Nasıl musluktan su damladığında rahatsız oluyorsak, aynı şekilde tarlada da insanlar suyu fazla bıraktıkları zaman rahatsız olmaları lazım. Çok sulayınca tarladan çok verim elde edilmiyor, tarla çoraklaşıyor. O bilinci de yavaş yavaş edineceğiz" dedi.

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