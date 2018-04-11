DSİ 10. Bölge Müdürü Gökyel: Barajlardaki doluluk oranında sıkıntı yok

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DEVLET Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, bu yıl ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu ve enerji sağlanan barajlardaki doluluk oranında bir sıkıntı yaşanmadığını, sadece suluma amaçlı kullanılan göletlerde su seviyesinin düştüğünü ve bunun içinde önlem aldıklarını söyledi.

DSİ 10'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, kendi sorumluluk alanında bulunan 5 ilde yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, yapımı devam eden baraj, sulama kanalları ve içme suyu hatları ile ilgili detaylı bilgi veren Gökyel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gökyel, bu yıl ülke genelinde yaşanan kuraklık ile ilgili soruyu yanıtlarken, içme suyu ve enerji sağlanan barajlardaki doluluk oranlarının bir önceki yıl ile aynı olduğunu ve bir sıkıntı yaşanmayacağını, ancak sulama amaçlı göletlerdeki su seviyesinin düştüğünü söyledi. Gökyel, "Bunlarla ilgili tedbirlerimizi aldık. Ocak ayı gibi toplantılar yaptık. 11-12'ye yakın Sulama Birliği başkanını çağırdık, toplantıda konuştuk. Suyun ekonomik olarak nasıl kullanılması ele alındı. Tarım politikası belirlediler. Tedbirli gidiyoruz, geçen yıl ne olduysa, bu yıl da aynısıdır. Geçen sene sulama anlamında sıkıntı olan yerlerde tedbirlerimiz devam edecektir. Çiftçileri mağdur etmeyeceğiz. Ufak tefek sıkıntıları da takviyelerle çözeceğiz. Abartılı bir sıkıntı yok" diye konuştu.

'DİCLE VADİ PROJSİNDE DOĞAL HAYATI KORUYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi'nin Dicle Vadisi Projesi'nin alt projelerinden biri olan Dicle Nehri Yatak Düzenleme Projesi kapsamıyla ilgili olarak da konuşan DSİ Bölge Müdürü Ali Gökyel, dere yataklarında doğal hayata kesinlikle müdahale etmediklerini söyledi. Gökyel, şöyle konuştu:

“Göründüğü haliyle kalacak. Doğal hayat korunacak şekilde tedbirler alıyoruz. Dere yatağı şevlidir. Sadece şevli kısmını yapıp bırakıyoruz. Su samurları ile kaplumbağaların engelleyecek bir şey yapmıyoruz. Biz bunu yapmasaydık ne olurdu diye bakmak lazım. Bu tür dere yataklarında 10 yıl sonra olacak olan taşmanın yarın olmayacağı anlamına gelmez. Türkiye'de anlık yağışlarla taşkınlar olur. Bunun sonuçlarını Karadeniz'de görüyoruz. Dicle Nehri'nde böyle bir hesap yapıyoruz. Diyarbakır için Dicle Nehri de nimet gibidir. Dünyada bakıldığı zaman böyle örnekler çok az. Şehrin ortasında bir nehir geçiyor. Bunu değerlendirememişsiniz. Ben bunu böyle görüyorum. Başka ülkelerde de bu tür yerleri hep korumuşlardır. Oradaki akımlar, düzenli akımlardır ama. Bizdeki akımlar biraz daha düzenli akım değildir. Bunu düzenli akım haline getirmek için daha da baraj yapmamız lazım ki kontrol altına alabilelim. Dicle Nehri'nin biz yaptığımız hesaplarda yüz yılda ve beş yüz yılda su oranını göz önüne alıyoruz. O suyun oraya vereceği ve yayılacağı alanı hesaplıyoruz. Buralara kadar su çıkarsa eğer, yüz ve beş yüz yıldaki alanları düşünüyoruz. Bunu engellemek için de hesaplamalar sürüyor. Çalışmalarımız doğal hayatı koruyacak şekilde devam edecektir."

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