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D&R’la ‘Retro ruhu’ canlanıyor

İSTANBUL () -  D&R ana sponsorluğunda BÜMED ve KENT FM iş birliği ile hazırlanan ‘Retro Day’, 70, 80 ve 90’lar konseptinin özlenen atmosferini, gençlerle ve geçmişin güzel günlerini yaşatanlarla 5 Ağustos Cumartesi günü BÜMED’de...

D&R’la ‘Retro ruhu’ canlanıyor

İSTANBUL () -  D&R ana sponsorluğunda BÜMED ve KENT FM iş birliği ile hazırlanan ‘Retro Day’, 70, 80 ve 90’lar konseptinin özlenen atmosferini, gençlerle ve geçmişin güzel günlerini yaşatanlarla 5 Ağustos Cumartesi günü BÜMED’de buluşturuyor. Etkinlikte ayrıca  Seyyal Taner, Nazan Şoray, Nil Burak ve Yeşim Salkım D&R standında  imza günü gerçekleştirecek.

Modada, sinemada, müzikte ivmesi hızla artan bir ‘Retro çılgınlığı’ yaşanıyor. Özellikle Seyyal Taner, Nazan Şoray, Nil Burak, Yeşim Salkım’ın albümleri yok satan çağını yaşıyor. Havuz partisiyle başlayacak üst bahçede devam edecek günün en özel anı ise özellikle 80’lere damgasını vuran Seyyal Taner, Nazan Şoray, Nil Burak, Yeşim Salkım’ın D&R Standı’nda imza günü düzenleyecek olması.

Etkinlikte gerçekleşecek imza saatleri şöyle:

18:00  Nil Burak, 19:00 Nazan Şoray, 20:00 Yeşim Salkım, 21:00  Seyyal Taner.

Ayrıca gün boyu Kent FM’den canlı yayın yapılacak etkinlikte retro etkinlikler, ödüllü yarışmalar, oyunlar güne renk katacak. Havuz parti DJ setinde Kent FM DJ’lerinden Serdar Gülmez, Metehan Mert Çakır ve Levent Erim’in özel setleri ve Cenk Erdem’in 90’lar özel seti dinlenebilecek.  Gün boyunca özellikle D&R Standı’nda yaşanacak ‘Retro ruhu’, akşam saatlerinde sanatçıların sahnesi ile hareketlenecek.

Konser saatleri ise şöyle:

18:30-19:00 Semiha Yankı, İskender Doğan, Nazan Şoray, Gülden Karaböcek, 19:30-20:00  Ah Canım Ahmet, Nil Burak, Ferda Anıl Yarkın, Seyyal Taner, 20:30-21:00  Sibel Alaş, Reyhan Karaca, Yeşim Salkım.

Kapanış DJ performansı Anadolu-pop funk ve Türk halk müziği eserleri elektronik müzikle modernize eden kozmonotosman ile yapılacak.

21.00’de sahne alacak kozmonotosman’ın kendine has tarzıyla hazırladığı setlerinden biriyle keyifli bir kapanış yaşanacak.

(FOTOĞRAFLI)

 

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