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Dreamliner istanbul'a acil indi

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()-DUBAİ-Amsterdam seferini gerçekleştiren KLM Havayolları'nın uçağında bulunan Pakistanlı bir yolcu, Türk hava sahası üzerinde kalp krizi geçirince uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Dubai'den...

Dreamliner istanbul'a acil indi

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()-DUBAİ-Amsterdam seferini gerçekleştiren KLM Havayolları'nın uçağında bulunan Pakistanlı bir yolcu, Türk hava sahası üzerinde kalp krizi geçirince uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Dubai'den havalanan KLM Havayolları'nın PH-BHA kuyruk tescilli Boeing 787-900 tipi Dreamliner yolcu uçağında seyahat eden 61 yaşındaki Pakistanlı Muhammed Akif Mla kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı kulesinden acil iniş istedi. Gerekli onayın alınmasının ardından Atatürk Havalimanı'na divert(yönlenen) uçak saat 16.20'de indi. Uçağa gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Pakistanlı yolcu daha sonra tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçak hasta yolcuyu bıraktıktan sonra Amsterdam'a gitmek üzere saat 18.00'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

(FOTOĞRAF)

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