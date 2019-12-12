'Drakula’nın tehdit ettiği fındık dallarını yakıp, imha ediyorlar

TRABZON’da dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçemeyen üreticiler, iş makineleri eşliğinde söktükleri fındık bahçelerini yakarak önlem alıyor.​Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Karantinaya alınan bölgede ilaçlama çalışmaları da sürüyor.OYUKLAR AÇIP, DALLARI KURUTUYOR2014 yılından beri musallat olduğu fındık bahçelerine zarar veren böcek, son günlerde ise Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla yayılan ve biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek türü, kök kısmına yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.ÜRETİCİYE TAZMİNAT DESTEĞİ'Turunçgil Uzun Antenli Böcek ile mücadelede Cumhurbaşkanlığı ise, yayınladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı aldı. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan kararda, Maçka ilçesinde 4 mahallede fındık üreticilerine tazminat ödenecek. Kararnamede, "Karantina zararlısı olan ve ilçemiz fındık bahçelerinde zarar veren Turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır’ denildi. Kararnamede ayrıca, bölgede fındık bahçelerinde zararlı böcekle mücadele kapsamında, söküm işlemi yapacak üreticilere, ödenek verileceği belirtildi.FINDIK AĞAÇLARINI SÖKÜP YAKIYORLARKararnamede de yer alan zararlı böcek türünün hızla yayılmasının önüne geçemeyen üreticiler, iş makineleri eşliğinde söktükleri fındık bahçelerini yakarak önlem almaya başladı. Üreticiler, ilçede birçok bahçede fındık söküm ve yakma işlemini sürdürüyor. Bahçelerinde söküm işlemi tamamlayan üreticiler, zararlı böceğin tespit edildiği fındık dallarını yakarak imha ediyor. Bu sayede üreticiler, böceğin bahçede diğer fındık kökleri ve dallarına dadanmasının önüne geçmeye çalışıyor.‘BÖCEKTEN UMARIM BU DEFA KURTULURUZ’Fındık üreticisi Temel Aydın, zararlı böcekten kurtulmak için kendi imkanlarıyla sökme ve yakma çalışması başlattıklarını anlatarak, "Böcek bahçemdeki fındık ağaçlarını kuruttu. Uzmanlar, ilaçlamalar fayda etmeyince 'fındık ağaçları kökünden sökülüp yakılacak' önerisinde bulundular. Şimdi alınan kararla üreticiler destekleniyor. Bende iş makinesini arazime getirdim. 8 dönümlük arazimde fındık ağaçlarını kökünden söküp, ağaçları bahçeden çıkarmadan burada toplayıp yaktık. Ağaçlar yaş olduğu için tutuşmuyor. Onun için de çaba sarf ediyoruz. Böcekten umarım bu defa kurtuluruz. Verilen destekle iş makinesinin bedelini karşılarım belki ama 4 yıl sonra nasıl bir daha burada fındık bahçesi kuracağımı kara kara düşünür oldum” dedi.‘İLAÇLAMA DEVAM EDECEK’Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Eroğlu da, söküm ve yakma işlemi süren fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. İstilacı böceğin mutlaka yok edilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, "Bu böcek, yabancı istilacı bir tür. Yabancı istilacı türlerin mutlaka üzerine gidilmesi ve kökünün toptan kazılması gerekiyor. Türkiye’deki bütün fındık üretimini tehdit ediyordu bu böcek türü. Ve kimyasal ilaçlamaların hiç biri ne yazık ki fayda etmedi. Son çare olarak fındık sökülüp yakılarak imha edilmek zorundaydı. Çünkü bu böcek türü fındığın kök kısmına yerleşerek orada gelişimini tamamlıyordu. Böcek türü ile ilgili mücadele başlatıldı. Bizler de böceğin, bu alanda başka ağaçlara dadanıp dadanmadığı konusunda inceleme sürdürüyoruz" diye konuştu.