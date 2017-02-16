Dragos sahilinde engeller kalkacak

Ezgi ÇAPA/ İSTANBUL()/İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), engelli ve engelsiz vatandaşların bir arada spor ve eğlenceli etkinlikler yaparak bütünleşeceği Türkiye’nin ilk ve tek Engelsiz Yaşam Alanı’nı projesi için düğmeye bastı. Kartal Dragos sahilinde Engelsiz Yaşam Alanı 2018 yılında hayata geçirilecek.

ENGELLİ VE ENGELSİZ VATANDAŞLAR BİR ARADA OLACAK

İBB Meclisi’nde alınan kararla, İBB ile Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) arasında “Fiziksel Engellilere Yönelik Ortak Hizmet Protokolü”nün imzalanması AK Parti ve CHP’li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Protokol kapsamında, Kartal Dragos’ta engelli ve engelsiz vatandaşların bir arada spor ve eğlenceli etkinlikler yaparak bütünleşeceği Türkiye’nin ilk ve tek Engelsiz Yaşam Alanı hayata geçirilecek. Dragos sahilindeki 26 bin 642 metrekarelik Engelsiz Yaşam Alanı’nda (Kartal Orhantepe Sosyal Tesis Projesi) engelli vatandaşların aileleriyle geleceği ve engelsiz vatandaşlara da açık olacak günübirlik rehabilitasyon ve etkinlik alanı oluşturulacak. Tesiste Atla Terapi, Rehabilitasyon için Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzu, Go Kart, Konser-Gösteri ve Etkinlik Alanı, Bisiklet Yolu, Seyir Terasları, At Ahırları, Çocuk Oyun Parkı, Hizmet Binası ile engellilerin kendi elleriyle çiçek yetiştirebileceği Çiçek Serası, Dini Tesis, Kafeterya, Restoran ve Otopark yer alacak.

Öte yandan, protokol kapsamında Kartal Soğanlık’ta bulunan İBB binası, Engelli Çocuklar İçin Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ne dönüştürülecek. Burada engelli vatandaşlara sağlık, rehabilitasyon ve meslek eğitimi gibi imkanlar sunulacak.

İHALE MAYIS AYINDA, TESİS 2018’DE HİZMETE GİRECEK



Engelli vatandaşların engelsiz bireylerle bir araya gelerek toplumla kucaklaşmasını sağlayacak proje sayesinde, engelliler mesleki ve sanatsal eğitimler de alarak üretime katkı sunabilecek. Alanda engellilik bilinci oluşturma etkinlikleri ile engellilere yönelik uluslararası proje ve AR-GE çalışmaları yapılmasına da olanak sağlanacak. Mayıs ayında ihale edilecek proje, 2018 yılı içerisinde hizmete girecek. Bütün alanlar engellilerin kullanımına uygun tasarlanacak, ancak herkesin kullanımına açık olacak.

(FOTOĞRAF)