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Dr. Yılmaz: Yaz aylarında çocukların sağlığına dikkat edilmeli

MEDİCANA Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, yaz aylarında çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirdiğini ve aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebildiklerini söyledi. Yaz mevsiminde çocuklarda güneş...

Dr. Yılmaz: Yaz aylarında çocukların sağlığına dikkat edilmeli
MEDİCANA Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, yaz aylarında çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirdiğini ve aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebildiklerini söyledi.
Yaz mevsiminde çocuklarda güneş çarpmalarına dikkat çeken Dr. Cansu Yılmaz, "Özellikle 6 ayın altındaki bebeklerde dikkatli olunması gerekir. Güneş çarpması durumunda ateş, halsizlik, kusma ve bilinç kaybı görülebilir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlardan dolayı deri kanseri riski de artmaktadır.D vitamini eksikliğinde haftada en az 2 kez saat 10.00 ile 16.00 arasında yüz ve kolların güneş koruyucu sürülmeden 10-15 dakika direkt gün ışığına maruz bırakılması önerilir. Fakat yaz mevsiminde güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde daha dikkatli olunmalıdır. Yaz mevsiminde güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında direkt güneşe maruziyet olmamalıdır" dedi. 
Yaz aylarında insan vücudunda terleme nedeniyle aşırı sıvı kaybı olduğunu hatırlatan Dr. Cansu Yılmaz, sıvı kaybını bol bol su içerek ve sıvı tüketerek yerine koymak gerektiğini ifade etti. Dr. Yılmaz, "Fakat kullandığımız su ve sıvı kaynaklarına dikkat edilmelidir. Kaynağı belli olmayan içme sularından ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzelerden tifo, paratifo, ishaller, viral hepatit (hepatit A) gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle piknik alanlarında sulara insan ve hayvan dışkı ve atıkları karışmış ise su gözle görülemeyen mikroplar ile kirlenir ve barsak enfeksiyonlarına neden olur" diye konuştu.
Seyahat sonrası çocuklarda ortaya çıkan hastalıklara da değinen Dr. Cansu Yılmaz, "Gelişmekte olan ülkelere seyahat sonrası dönüşlerde yüzde 8 tıbbi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuklarda uluslararası seyahatten sonra görülen hastalıklarda en sık yakınma ateştir. Enfeksiyonların çoğu alt solunum yolu enfeksiyonu, üriner enfeksiyon veya orta kulak yolu enfeksiyonudur. Seyahat enfeksiyonlarında ise yüzde 21 sıtma, yüzde 15 yolculuk diyaresi, yüzde 6 denge ateşi ve yüzde 2 tifo görülebilmektedir. Seyahat edilecek bölgeye göre öncesinde önlem alınması ve aşılamaların tam olması gerekmektedir. El hijyenine de özellikle dikkat edilmelidir. Aşırı sıcaklarda serinlemek için kullanılan klimalardan olumsuz etkilenmemek için klima filtrelerinin temizliğini zamanında yapılmalıdır. Klima çarpmasını engellemek için yazın klimayı 23-26 dereceye ayarlamalıyız" şeklinde konuştu.

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