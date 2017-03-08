Dr. Uzkut: Kadınlara mobbing çok yaygın ve önlenemiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - MOBBİNG ile Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, kadınlara mobbingin çok yaygın ve bir türlü önlenemediğini söyledi.

Uzkut, ataerkil sebeplerden dolayı erkeklerin, kadın amir yerine erkek amirin daha iyi olabileceğini düşünerek amirliği hak eden kadın çalışma arkadaşına mobbing uygulayarak onu yıldırmaya çalıştığını söyledi. Kadınların iş hayatının aynı zamanda sosyal hayatı haline geldiğini dile getiren Dr. Uzkut, “Kadın işten çıkınca evinin sorumlulukları için evine gitmek zorunda kalıyor. Kadınların tek sosyal hayatı işi olunca, mobbingden kurtulması erkeklere göre daha zor oluyor. Erkek işten çıkınca eve direkt gitmek yerine arkadaşlarıyla buluşuyor, sosyal ortamlara katılıyor. Bu nedenle erkekler mobbingten daha rahat kurtulabiliyor" dedi.

Devlet kademelerinde de kadınların amir pozisyonunda çalıştırılmasına sıcak bakılmadığını aktaran Dr. Mehmet Ozan Uzkut, özel sektörün de kadının çocuk sahibi olma, ev sorumluluğu gibi nedenlerden dolayı tam verimli çalışmayacağını düşünerek kadını geri planda tuttuğunu kaydetti.

HEMCİNSE MOBBİNG

Dr. Mehmet Ozan Uzkut, kadınların hemcinslerine iş yerinde mobbing yapma oranının da yüzde 46 seviyesinde olduğunu söyledi. Dernek olarak bu konuda bir araştırma yaptıklarını belirten Uzkut, kendilerine başvuran 3 bin kadın üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Kadınlar arasındaki mobbing nedenlerinin başında 'çekememe'nin geldiğini vurgulayan Dr. Mehmet Ozan Uzkut, sırasıyla 'görünüm', 'rekabet', 'zenginlik', 'farklı deneyimler', 'iletişim tarzı' ve 'farklı kültürlerden gelmek' olduğunu söyledi.

MOBBİNGE UĞRAYAN KADIN HOŞGÖRÜSÜZ

Çalışmada, mobbinge uğrayan kadınların yaşadığı duygusal sonuçların da ortaya çıktığını belirten Dr. Uzkut, "Mobbinge uğrayan kadınlarda hoşgörüsüzlük, öfke hali, depresyon ve düşük oranda anti sosyal olma, ağlamalar ve isteksizlik görülüyor" dedi.

İNTİHARA KADAR GİDEBİLİYOR

Dr. Mehmet Ozan Uzkut, bu duyguların ilerleyen süreçte depresyona neden olduğunu belirterek, farkına varılamaması durumunda intihara kadar giden sonuçlar görüldüğünü söyledi. Mobbingin ancak toplumsal duyarlılıkla çözülebileceğini dile getiren Dr. Uzkut, şöyle konuştu:

"İş mahkemeye intikal ettiği zaman çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor ve kişi ile toplum zarar görüyor. Toplum olarak öncelikle kadınlarımıza sahip çıkıp onların yalnız olmadığını hissettirebilirsek mobbingi engelleyebiliriz. Yoksa sonuçları önce en yakınları, sonra tüm toplum olarak hissederiz."

BASKI MOBBİNG DEĞİL

Kendisinin de önceden mobbinge uğradığını dile getiren Uzkut, mobbing derneğini kuranların büyük bölümünün mağdur olduğunu söyledi. Mobbinge uğrayanları neredeyse gözünden tanıdığını belirten Dr. Uzkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize mobbing yapılıyor deniliyorsa o mobbing değildir, çünkü mobbing bir kişiye yapılır. Mobbing olması için sadece baskı yetmez, yalnızlaştırma da gerekir. Mobbing bir baskı değildir. Her baskı yapan amir mobbing yapıyor anlamına gelmiyor, amirin çalışanı yok sayması mobbingdir. Çok iş vermesi de mobbingdir hiç iş vermemesi de. Herkese 'günaydın' deyip sadece bir kişiye 'günaydın' dememesi de mobbingdir, ama bunun süreklilik göstermesi gerekiyor. Kişiye sürekli küfür etmesi mobbing değildir, çünkü o zaman ortada iletişim vardır."

İLGİNÇ BİR MOBBİNG ÖRNEĞİ

İlginç mobbing yöntemlerinden de örnekler veren Dr. Uzkut, "Bir devlet kurumunda 10 çalışan, şeflerine mobbing yapıyordu. Bu 10 kişi çalışıyor ve mesai bitimine 5 dakika kala evrağını götürüp müdürün önüne koyuyor. Onlar saat 17.00'de çıkarken müdür saat 20.00'de evine gidiyor. Müdür 5 dakika bir yere gidince sabit hattan kendisini arayanlara o çalışanlar 'Bugün müdür gelmedi' diyorlar. Çalışanlar bunu sürekli hale getirdiği için bu mobbingdir" dedi.

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