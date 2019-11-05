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Down sendromlu şampiyon yüzücünün hayali Erdoğan'ı görmek

ANTALYA'da, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazanan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de altın madalya hedeflediğini söyledi. 18 yaşındaki...

GENEL 04.11.2019, 22:20
ANTALYA'da, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazanan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de altın madalya hedeflediğini söyledi. 18 yaşındaki milli sporcu, "Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.

Antalya'da Ferhat - Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'i, sosyalleşmesi için 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Kurstaki yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'deki azmi görünce antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara 15 yaşında katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama ve kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. 16 yaşında milli takım sporcusu olan Alperen, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Günde iki antrenman yapan Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de Türkiye'yi temsil edecek. Antalya'da 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlara hazırlanan Alperen, "Ben olimpiyatta birinci olmak istiyorum. Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.

YÜZME SPORU MEŞAKKATLİ VE MADDİ YÖNDEN AĞIR BİR SPOR'

Anne Gülşen Menç, oğlunun şampiyonalarda Ankara Amatör Spor Adamları Spor Kulübü adına yarıştığını söyledi. Oğlunun toplamda 43 madalyası bulunduğunu dile getiren Gülşen Menç, Alperen'in Trisome Games 2020'de madalya kazanmasını arzuladıklarını belirtti. Maddi ve manevi konularda Alperen ile zaman zaman yalnız kaldıklarını hissettiklerine değinen Gülşen Menç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile görüşmelerinde oğluna verdiği destek sözünü yerine getirmemesine üzüldüğünü söyledi. Belediye Başkanı Böcek ile görüşmelerini anlatan Gülşen Menç, şunları söyledi:

"Her zaman tek başımıza mücadele ettik. Maddi destek almadık. Yüzme sporu meşakkatli ve maddi yönden ağır bir spor. Geçen mayıs ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmeye gittik. Alperen'i çok sevdi. Maddi manevi destek olacağını, onun ağabeyi olarak yanında olacağını söylemişti. Biz de buna güvenerek bekledik ama bu süreçte Alperen İtalya'ya gitti. Kendi imkanlarımızla gittik. İtalya dönüşü görüşmek istedik. Kendisine ulaşamadık. Hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Alperen ile buna çok üzüldük. İsterdik ki bize olumlu ya da olumsuz dönüş yapsınlar, bizi dinlesinler. Nisan 2020'de olimpiyat var. Alperen hazırlıklarına devam ediyor, Trisome Games'te ülkemizi temsil edecek. Alperen bizim çocuğumuz ama milli sporcu olduğu için hepimizin çocuğu."

'ANTALYA ADINA YARIŞMAK İSTİYORUZ'

Alperen'in sportif başarısı için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Gülşen Menç, "Sayın başkanımızı ziyaret sebebimiz, Antalya adına yarışmak istiyorduk. Buranın sporcusu, Antalya'mızı temsil edelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yarışmak istediğimiz için gitmiştik. Söz verdi ama bir şekilde kendisine ulaşamadık. Çok üzgünüz, Alperen de üzgün. Böyle olsun istemezdik. Bize dönüş yapmalarını, bizi dinlemelerini isterdik. Yapmadılar, canları sağ olsun. Biz çalışacağız, imkanlarımızı zorlayacağız. Maddi manevi Alperen'in yanındayız. Daha güzel günlere geleceğiz. Alperen'i seven on binler, yüz binler olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'ANTALYA'DA BİR ANTRENÖR VAR, O DA BAŞKA KULÜPTE'

Ailenin, Başkan Muhittin Böcek'in, Alperen'e destek sözünü yerine getirmediği yönündeki iddialarına Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, şöyle cevap verdi:

"Alperen'in ailesiyle ziyareti sonrası başkanımızın talimatıyla aileyle görüştük. Görüşmemiz sonrasında ASAT Spor Kulübü bünyesinde özel sporcular için yüzme branşının açılması için yönetim karar aldı. Alperen'in resmi müsabakalarda yer alabilmesi için kulüpte B kategorisinde antrenör görev yapması gerekiyor. Antalya'da bir tane B kategoride antrenör bulunuyor. O da şu anda başka kulüpte görev yapıyor. Alperen'in başarısına destek amacıyla özel sporcular yüzme branşının açılması için çalışmamız devam ediyor. Antrenör arayışımız devam ediyor. ASAT Spor Kulübü yönetimi de aileyle bu konuda görüşüyor. Anlaşma sağlayabileceğimiz antrenörü bulduktan sonra Alperen için yüzme branşı açılacak. Özel sporcular için 3 branşımız var."

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