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Down sendromlu Özgür ve Hilal'den Mehmetçik'e destek

TEKİRDAG’ın Çorlu ilçesinde down sendromlu Özgür Yaman (17) ve Hilal Dursun (15) biriktirdikleri harçlıklarını, Afrin’de terörle mücadele eden Mehmetçik’e destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Down...

Down sendromlu Özgür ve Hilal'den Mehmetçik'e destek
TEKİRDAG’ın Çorlu ilçesinde down sendromlu Özgür Yaman (17) ve Hilal Dursun (15) biriktirdikleri harçlıklarını, Afrin’de terörle mücadele eden Mehmetçik’e destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.
Down sendromlu Özgür Yaman ve Hilal Dursun, Suriye’nin Afrin bölgesinde terörle mücadele eden Mehmetçik'e destek için biriktirdikleri harçlıklarının bulunduğu kumbaraları, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’a teslim etti. Özgür ve Hilal'in örnek davranışından dolayı duygu dolu anlar yaşadığını kaydeden Kaymakam Kılıç, "Özgür Yaman ve Hilal Dursun, Afrin’de mücadele eden kahramanlarımızın yanlarında olduklarını göstermek için kumbaralarını Kaymakamlığımıza getirip teslim ettiler. Gençlerimizi bu güzel desteklerinden dolayı kutluyorum. Özgür ve Hilal’in bu davranışları beni çok duygulandırdı. Ülkemizin bugünlerde 7’den 77’ye kadar birlik ve beraberlik içinde olması son derece önemlidir. Afrin'de Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimizi hızla ilerlemektedir. Allah Mehmetçiğimiz ve polisimizin yâr ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

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