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Down sendromlu Nesrin’in gelinlik hayali gerçek oldu

Hüseyin BOZOK/HATAY, () - HATAY'ın Antakya ilçesinde yaşayan down sendromlu Nesrin Aşık'ın (41)  gelin olma hayali, kentteki sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteğiyle düzenlenen temsili düğün merasimi ile gerçek oldu.  Hatay...

Down sendromlu Nesrin’in gelinlik hayali gerçek oldu

Hüseyin BOZOK/HATAY, () - HATAY'ın Antakya ilçesinde yaşayan down sendromlu Nesrin Aşık'ın (41)  gelin olma hayali, kentteki sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteğiyle düzenlenen temsili düğün merasimi ile gerçek oldu. 
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve kenteki STK'ların desteğiyle Antakya Şehir Kulübü'nde düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen Aşık, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nesrin’in hayaline ortak olmak için geceye katılan davetliler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, down sendromlu gençlerin Zeybek oyunu büyük beğeniyle izlendi.
Gecede gazetecilere açıklama yapan Nesrin Aşık'ın ablası Zerrin Aşık, kardeşinin gerçekleştirmek istediği hayalleri olan, inanılmaz temiz kalpli ve içten duyguları olan biri olduğunu söyledi. 3 yıl önce annelerini kaybettiklerinden bu yana kardeşiyle birlikte yaşadıklarını kaydeden Zerrin Aşık, kendisine emanet olan Nesrin'e her zaman destek olduğunu söyledi. Kardeşinin daima gelin olma hayalleri kurduğunu aktaran Zerrin Aşık, "Her zaman gelin olma isteği vardı içinde, ben de bunu çok istiyordum. Antakya Şehir Kulübü, Antakya Orontes Lions Kulübü ve nice duyarlı insanın sponsorluğunda bu düğünü gerçekleştirdik. Nesrin çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Onun bir hayalini gerçekleştirmekten dolayı inanılmaz derecede keyif alıyoruz" dedi.
Geceden elde edilen gelirin, down sendromlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

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