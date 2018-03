Down sendromlu Mustafa'nın hayali gerçek oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, down sendromlu 15 yaşındaki Mustafa Kızılkaya'nın hayali gerçek oldu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün misafiri olan polis üniforması giyen Kızılkaya'nın mutluluğu gözlerinden okundu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu Mustafa Kızılkaya'nın polis olma hayalini gerçekleştirmek için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Down sendromlu Mustafa Kızılkaya, annesi Neslihan Kızılkaya ile birlikte Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde misafir edildi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir ile makamında bir araya gelen Mustafa Kızılkaya'ya polis üniforması giydirildi. Bir süre Emniyet Müdürü Esendemir ile sohbet eden Kızılkaya, daha sonra diğer birimleri gezdi. Trafik Büro Amirliği'ni de ziyaret eden Kızılkaya, burada kask takıp, Trafik Büro Amiri Adem Çizgili'nin arkasında motosiklete binip, bir süre tur attı. Hayali gerçekleşen Kızılkaya, büyük mutluluk yaşadı.

Neslihan Kızılkaya, "Bir anne olarak oğlumun mutluluğu benim mutluluğum demek. Emniyet müdürümüze ve polis teşkilatına 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde bizi yalnız bırakmayıp, oğlumun hayalini gerçekleştirdikleri için kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI