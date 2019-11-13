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Down sendromlu Kardelen, lazer akupunkturu ile 10 kilo verdi

ANKARA'da son dönemde aldığı kiloları vermede zorlanan down sendromlu Kardelen Aydoğan (17) lazer akupunkturu tedavisi ile 4 ayda 10 kilo verdi. Evli ve 2 çocuk annesi emekli hemşire Nergiz Aydoğan (48), down sendromlu kızı Kardelen Aydoğan'ın,...

GENEL 13.11.2019, 11:44
Down sendromlu Kardelen, lazer akupunkturu ile 10 kilo verdi
ANKARA'da son dönemde aldığı kiloları vermede zorlanan down sendromlu Kardelen Aydoğan (17) lazer akupunkturu tedavisi ile 4 ayda 10 kilo verdi.
Evli ve 2 çocuk annesi emekli hemşire Nergiz Aydoğan (48), down sendromlu kızı Kardelen Aydoğan'ın, son dönemde karbonhidrat düşkünlüğüne bağlı olarak kilo aldığını fark etti ve diyetisyene başvurdu. Ancak Kardelen Aydoğan, diyet ile birlikte spor yapmasına rağmen kilo almaya devam etti. Bunun üzerine anne Nergiz Aydoğan, 4 ay önce bir arkadaşının tavsiyesiyle kızını akupunktur tedavisine başlatma kararı aldı. Kardelen Aydoğan, akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu'nun uyguladığı lazer akupunktur tedavisi ile 4 ayda 10 kilo vererek, 72 kilodan 62 kiloya indi. 
'AKUPUNKTUR İLE ÇOK GÜZEL KİLO VERDİ'
Anne Nergiz Aydoğan, Kardelen'in özel durumundan dolayı karbonhidrat açlığını çok fazla yaşadığını ve günlük hayatta özellikle tatlıya düşkünlüğünün çok fazla olduğunu söyledi. Bu yüzden de kızının hızla kilo aldığını belirten Nergiz Aydoğan, "Aslında bütün çocukların da sevdiği gibi patates, makarna, pilav gibi besinleri seviyor; fakat bunları yeme oranı diğer çocuklara göre daha yüksek. Böyle olunca kendimiz Kardelen'e spor ve diyetle kilo verdirmeye çalıştık; ama tek başımıza başaramadık. Biz Buğra hocaya geldik ve 4 aylık bir akupunktur ile çok güzel kilo verdi. Bunun yanında kendisi de artık yapılanların farkında ve onun için o da fazlasıyla kilo vermek için çabalıyor. Mesela artık bana yürüyüşe çıkmak istediğini söylüyor. Okulda pilav yediği zaman akşam evde ekmek yemiyor. Kendi de bunların artık farkında" dedi.
'LAZER AKUPUNKTURDA UYUM KOLAY OLUYOR'
Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu ise down sendroumunda beyinde kötülükle ilgili bölgenin olmadığını ifade ederek, "Kilo herkeste problem olduğu gibi down sendromlularda da çok ciddi sıkıntılara neden oluyor. Kardelen ile bu aşamada tanıştık, düzenli ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilmesi için çalışmalara başladık. İğne yaptığımızda kendilerine karşı zarar verilebileceğini düşündükleri için iğneyi pek hoş karşılamıyorlar. Bu amaçla da lazer akupunktur uyguluyoruz. Lazer akupunkturda ağrı ve sızı olmadığı için uyum daha da kolaylaşıyor. Ardından down sendromlu hastaların zorlanmadan uygulayabileceği bir diyet programı hazırlıyoruz. Kardelen de bu tedaviyle 10 kilo vermeyi başardı. Hedefimiz yaşına uygun kiloya düşmesini sağlamak" dedi.

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