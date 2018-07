Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Down sendromlu Bahar Eren’in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu. Down sendromlu Bahar Eren, her genç kız gibi küçüklüğünden bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini...

29 Temmuz 2018 Pazar 21:36