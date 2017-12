Down sendromlu Fatih Çengel'in adı kapalı pazar yerine verildi

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde açılışı geçen hafta yapılan kapalı pazar yerine, belediye meclisi kararıyla, ilçede 'Çavuş' lakabıyla tanınan down sendromlu, 42 yaşındaki Fatih Çengel'in adı verildi.

Savaştepe'de annesi, 80 yaşındaki Mediha Çengel ve ağabeyi Bilal Çengel ile yaşayan, gösterdiği sevgi ve saygıyla ilçe halkının sevgisini kazanan Fatih Çengel'in adı, belediyenin kapalı pazar yerine verildi. Savaştepe Belediye Başkanı AK Partili Turhan Şimşek, Çengel'in isminin pazar yerine verilmesi konusunda istişarede bulunduğu halkın büyük kesiminin onayı üzerine belediye meclisinde karar alındığını söyledi. Kapalı pazar yerinin girişine, 'Savaştepe Belediyesi Fatih Çavuş Kapalı Pazar Yeri' yazılı tabela asıldı. İlçede 'Çavuş' lakabıyla tanınan Fatih Çengel'in fotoğrafı da tabelada yer aldı. Belediye Başkanı Turhan Şimşek, seçim vaatleri arasında Savaştepe'ye kapalı pazar yeri açılması da bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Halkımızın teveccühü ile göreve geldik ve verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştirmeye başladık. Kapalı pazar alanımız geçen hafta bitti ve halkın hizmetine sunduk. İsmini verme konusunda halka danışmaya karar verdik. Savaştepe halkının çok sevdiği down sendromlu Fatih Çengel kardeşimizin adı ön plana çıktı ve belediye meclisinin kararı ile bu isim uygun görüldü. Yeni kapalı pazarımız halkımıza hayırlı uğurlu olsun, esnafa bol kazançlar getirsin."

Başkan Şimşek, modern bir düğün salonu inşaatının devam ettiğini, salona ilçede çok sevilen engelli Ethem Ürün'ün adının verileceğni kaydetti. Adının kapalı pazar yerine verilmesinin kendisini ve herkesi çok mutlu ettiğini ifade eden Fatih Çengel ise en büyük hayalinin Savaştepe Belediye Başkanı Şimşek ile Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın elini öpmek olduğunu söyledi.

Fatih Çengel'in ağabeyi Bilal Çengel, kardeşinin Savaştepe halkının sevgisiyle yaşama sımsıkı tutunduğunu vurgularken, şöyle dedi:

"Fatih burada halkın sevgisiyle mutlu bir yaşam sürdürüyor. Belediyenin jesti hem Fatih'i hem bizi çok mutlu etti. Fatih tam bir futbol tutkunudur. Her gün spor gazetesi alır, ilçeyi karış karış gezer, Fenerbahçe'nin haberlerini gösterir. Çünkü tam bir Fenerbahçe tutkunudur."

Balıkesir'de eczacı, futbol hakemi İlker Meral de belediyenin aldığı kararı yerinde bulduğunu, tam bir futbol tutkunu olan Fatih Çengel'in ilçede çok sevildiğini kaydetti.



FOTOĞRAFLI