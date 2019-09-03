Down sendromlu Esra'nın gelinlik hayali gerçek oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta down sendromlu Esra Eren (26) için mahallesindeki kadın kuaförü Şule Ercan'ın yaptığı organizasyonla düğün yapıldı. Gelinlik giyip sevdikleriyle oynayan Eren, "Ben damatsız düğün istemiştim koca kahrı çekmemek için, Şule ablam da yaptı" dedi.Rabia-Ziya Eren'in 2 çocuğundan biri olan Esra Eren, yıllarca gelinlik giymenin hayalini kurdu. Mahalledeki kadın kuaförü Şule Ercan, gelen gelinleri görünce imrenen Eren'in bu hayalini gerçekleştirdi. Şule Ercan'ın organizesiyle Esra Eren için düğün töreni düzenlendi. Evin önünde düzenlenen törene gelinlik giyerek katılan Esra Eren, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.'BU BENİM HAYALİMDİ'Babası Ziya Eren'in rahatsız olması nedeniyle katılamadığı düğünde Esra'yı ailesi, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğününde kendisi gibi down sendromlu olan ağabeyi Nuri Eren ile de karşılıklı oynayan Esra Eren, "Düğünü çok istedim. Çok mutluyum. Bu gelinliği giymek için çok bekledim. Şule ablaya çok teşekkür ediyorum. Bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ben damatsız düğün istemiştim koca kahrı çekmemek için. 'Gerek yok ben damatsız düğün istiyorum' dedim Şule ablam da yaptı" diye konuştu.Şule Ercan ise Esra'nın en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu belirterek, "Esra işyerime geldiği zaman gelinlerimi görüp imreniyor, aynı zamanda çok kıskanıyordu. Ben ona söz verdim. Esra mutlu olduğu için ben de çok mutlu oldum" dedi.