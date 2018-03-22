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Down sendromlu çocuklar yamaç paraşütüyle uçtu

MERSİN'de düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde, yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliğinde çok sayıda down sendromlu çocuk ve genç eğlenceli dakikalar yaşadı. Emirler Mahallesi Gelincik Tepesi'nde Mersin...

Down sendromlu çocuklar yamaç paraşütüyle uçtu
MERSİN'de düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde, yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliğinde çok sayıda down sendromlu çocuk ve genç eğlenceli dakikalar yaşadı.
Emirler Mahallesi Gelincik Tepesi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütü iniş alanında toplanan down sendromlu birçok çocuk ve genç, ilk kez yamaç paraşütü yapma deneyimi yaşadı. Kendilerini yamaç paraşütü eğitmenleri eşliğinde boşluğa bırakan çocuklar ve gençler, eğlenceli dakikalar yaşadı. İlk kez uçuş deneyimi yaşayan çocuk ve gençlerden bazıları korkarken, bazıları aynı heyecanı tekrar yaşamak için sıraya girdi. Yamaç paraşütü etkinliğinin ardından düzenlenen uçurtma şenliğinde de çocuklar ve gençler, aileleri birlikte keyifli dakikalar yaşadı.

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