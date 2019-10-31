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Down sendromlu Aysun, temsili kına gecesinde eğlendi
ADIYAMAN'da yaşayan down sendromlu Aysun Balkan'ın (22), kına gecesi hayali gerçek oldu. Belediye tarafından düzenlenen temsili kına gecesinde genç kız, arkadaşları ve akrabalarıyla bir araya gelerek davul zurna eşliğinde oynadı. Adıyaman'da...
GENEL 30.10.2019, 15:38
ADIYAMAN'da yaşayan down sendromlu Aysun Balkan'ın (22), kına gecesi hayali gerçek oldu. Belediye tarafından düzenlenen temsili kına gecesinde genç kız, arkadaşları ve akrabalarıyla bir araya gelerek davul zurna eşliğinde oynadı.
Adıyaman'da yaşayan Mehmet ve Ayşe Balkan çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Aysun Balkan down sendromlu olarak dünyaya geldi. Kına gecesi isteğini ailesine söyleyen genç kızın babası Mehmet Balkan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan yardım istedi. Başkan Kılınç'ın talimatı ile harekete geçen Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi çalışanları Aysun Balkan için kına töreni düzenledi. Siteler Mahallesi'ndeki gençlik merkezi önünde düzenlenen kına törenine hazırlanan Aysun Balkan, davetlilerle halay çekti, çiftetelli oynadı. Babası ile de dans ederek bol bol fotoğraf çektiren Balkan’ın eline gelin kınası yakıldı.
Törenden duyduğu mutluluğu dile getiren baba Mehmet Balkan, "Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'a durumu anlattım. Başkan talimat verdi ve kızım için kına gecesi düzenlendi. Kızım çok mutlu oldu herkesten Allah razı olsun" dedi.
Annesi Ayşe Balkan ise kızının hayalini gerçekleştirenlere teşekkür etti.
Adıyaman'da yaşayan Mehmet ve Ayşe Balkan çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Aysun Balkan down sendromlu olarak dünyaya geldi. Kına gecesi isteğini ailesine söyleyen genç kızın babası Mehmet Balkan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan yardım istedi. Başkan Kılınç'ın talimatı ile harekete geçen Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi çalışanları Aysun Balkan için kına töreni düzenledi. Siteler Mahallesi'ndeki gençlik merkezi önünde düzenlenen kına törenine hazırlanan Aysun Balkan, davetlilerle halay çekti, çiftetelli oynadı. Babası ile de dans ederek bol bol fotoğraf çektiren Balkan’ın eline gelin kınası yakıldı.
Törenden duyduğu mutluluğu dile getiren baba Mehmet Balkan, "Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'a durumu anlattım. Başkan talimat verdi ve kızım için kına gecesi düzenlendi. Kızım çok mutlu oldu herkesten Allah razı olsun" dedi.
Annesi Ayşe Balkan ise kızının hayalini gerçekleştirenlere teşekkür etti.
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