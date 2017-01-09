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Down sendromlu 15 genç kızın hayalini gerçekleştirecekler

DENİZLİ'de organizasyon, kuaför, stil ve kıyafet tasarım gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 25 firma biraya gelerek, down sendromlu 15 genç kızın gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için defile düzenleyecek. Kıyafet ve saç tasarımı,...

Down sendromlu 15 genç kızın hayalini gerçekleştirecekler
DENİZLİ'de organizasyon, kuaför, stil ve kıyafet tasarım gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 25 firma biraya gelerek, down sendromlu 15 genç kızın gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için defile düzenleyecek.
Kıyafet ve saç tasarımı, organizasyon, kuaförlük, düğün salonu işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteren 25 firma, down sendromlu genç kızların gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için 4 ay önce harekete geçti. 15 down sendromlu genç kızın hayalini gerçekleştirmek için bir araya gelen firma temsilcileri, defile düzenlemeye karar verdi. 4 aylık çalışma sonunda defilenin 15 Ocak'ta düzenlenmesi kararlaştırıldı. Özel bir düğün salonunda yapılacak defile için bir araya gelen firma teksilcileri, son hazırlıkları değerlendirdi. Düzenlenecek defilenin tüm giderleri firma yetkilileri tarafından karşılanacak.
Organizasyonu düzenleyen firma yetkilileri adına konuşan Zeynep Acar, defileyi sosyal sorumluluk duygusu kapsamında yaptıklarını, 25 firmanın down sendromlu genç kızların gelinlik hayalini gerçekleştirmek için bir araya geldiğini söyledi.

FOTOĞRAF

 

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