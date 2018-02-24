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Down Sendrom Futsal Milli Takımı seçmeleri Alanya'da başladı

Başkan Birol Aydın: "Bir ilki gerçekleştiriyoruz" "Özel sporcuların en büyük hayali TBMM Futbol Takımı ile özel maç yapmak" ERCAN ATA / ANKARA,() Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yine bir ilki gerçekleştiriyor. İNAS (Uluslararası...

Down Sendrom Futsal Milli Takımı seçmeleri Alanya'da başladı

Başkan Birol Aydın: "Bir ilki gerçekleştiriyoruz"

"Özel sporcuların en büyük hayali TBMM Futbol Takımı ile özel maç yapmak"

ERCAN ATA / ANKARA,()

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yine bir ilki gerçekleştiriyor.
İNAS (Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu) 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 12-15 Nisan 2018 tarihinde İsviçre Lugnano'da yapılacak olan Down Sendrom Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası'nın Milli Takım seçmeleri ve hazırlık kampı Alanya'da başladı. Özel Sporcular Spor Federasyonu Teknik Kurulu tarafından 530 kulüpten seçilen 28 Down Sendromlu Futbolcu Alanya'ya davet edildi. 24 Şubat Cumartesi başlayacak seçmeler ve hazırlık kampı 02 Mart 2018 tarihinde sona erecek.
BAŞKAN BİROL AYDIN: "BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden başkan Birol Aydın, "Avrupa Futsal Şampiyonası öncesi Down Sendromlu Özel Sporcularıza Alanya'da bir seçme ve hazırlık kampı yapıyoruz. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in daveti ile  Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımımız 08-18 Mart ve 02-12 Nisan 2018  tarihlerinde İstanbul TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezinde Hazırlık çalışmalarına devam edecekler ve buradan İsviçre'ye uğurlanacaklar" dedi.
"ÖZEL SPORCULARIN EN BÜYÜK HAYALİ TBMM FUTBOL TAKIMI İLE ÖZEL MAÇ YAPMAK"
Down Sendrom Özel Sporcular Futsal  Milli Takımı bir dizi ziyaret ve hazırlık maçları kapsamında 19-21 Mart 2018 tarihlerinde Ankara'da bulunacaklar, Down Sendromlu Özel Sporcuların en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek ve 21 Mart Dünya Down Sendromlular gününde Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve TBMM Futbol Takımı ile özel maç yapmak.

(FOTOĞRAFLI)
 

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