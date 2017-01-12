Dövülen acil tıp teknisyeninden hastanede para istendiği öne sürüldü

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'ndeki bir olaya müdahale eden 112 ekibindeki görevliler, rahatsızlanan kişinin arkadaşlarını ambulansa almayınca saldırıya uğradı. Dövülen ekipteki kadın acil tıp teknisyeni, Dalaman'dan Fethiye İlçesi'ndeki bir hastaneye ambulansla sevk edilirken, acil serviste kendisinden ücret istendiği öne sürüldü. Hastane bu iddiayı reddederken, İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Olay, yeni yılın ilk günü saat 02.00'de meydana geldi. Dalaman 112 Acil Servis ekibi ihbar üzerine Atakent Mahallesi'ne gitti. Alkol komasına girdiği belirtilen Dalaman Meslek Yüksekokulu öğrencisi 21 yaşındaki İsmail M., ambulansa alınarak kendisine müdahale edildi. İsmail M.'nin alkollü olan 10 arkadaşı da ambulansa binmek istedi. Sağlık görevlileri sadece alkollü olmayan birinin refakatçi olarak ambulansa binebileceğini söyleyince gruptakiler, saldırdıkları sağlık ekibini dövdü.

Dövülen ambulans şoförü Lütfi Değirmenci ve acil tıp teknisyeni Betül Al'ın dövüldüğünü görenler, olayı polise bildirdi. Müdahale eden polis, sağlık görevlilerini saldırganların elinden kurtardı. Çağrılan bir diğer sağlık ekibi, alkol komasına giren İsmail M.'yi Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dövülen sağlık görevlileri de görev yaptıkları ambulansla, Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne gitti. Ayakta muayene edilen ve darp raporu alan Lütfi Değirmenci, hastaneden ayrıldı. Ancak hastaneye yatışına karar verilen acil tıp teknisyeni Betül Al'dan, iddiaya göre, 'muayene ve yatak ücreti' adı altında para istendi. İtiraz ederek ücreti ödemeyi kabul etmeyen Al, 'kendi isteğiyle taburcu olduğuna dair' bir belgeyi imzalayıp hastaneden çıktı. 112 merkezini arayarak durumu bildiren Al, Muğla'dan Fethiye'ye göreve gelen bir 112 ambulansı ekibince alınarak, Dalaman'a getirildi. Dalaman Devlet Hastanesi'nde 4 saat gözlem altına alınan Al, daha sonra taburcu edildi. Evinde bir hafta dinlendikten sonra tekrar görevine başlayan acil tıp teknisyeni Betül Al, acil servise getirildiğinde kendisinden ücret istendiğini belirterek, "Ödeme yapmayınca kendi isteğimle çıktığıma dair belge imzalattılar. O anki ruh halimle belgeyi düşünmeden imzaladım. Şikayetçiyim" dedi.

Acil tıp teknisyeni Betül Al'ın olaya tepki gösteren annesi Fatma Al, şöyle konuştu:

"Kızım canını dişine takarak çalışıyor. Kızıma yatış veriyorlar ama öncesinde para talep ediyorlar. Sağlık Bakanlığı verilerine göre acil ve adli bir olayda sağlık güvencesi dahi olmayan bir kişiden para talep edilmezken, ızım üzerinde 112 kıyafeti olduğu ve acile geldiği halde hastane yetkililerince ücret talep edilmiş. Bunun üzerine kızım 'Ben sağlık çalışanıyım, buraya da acil getirildim, benden para talep edemezsiniz' diyor. Hastane yetilileri, 'Madem ödemeye yapmayı reddediyorsanız kendi isteğinizle hastaneden ayrıldığına dahil belge imzayın' deyip imzalatıyorlar. Ya benim kızımın iç kanaması olsaydı, yaşamını yitirseydi! Bunun hesabını kim verecekti?"

Fethiye Esnaf Hastanesi, Betül Al'ın, 1 Ocak günü saat 03.50'de darp sonucu kusma, sırt ve baş ağrısı şikayetleriyle Dalaman Devlet Hastanesi'nden 112 ambulansıyla acil servise getirildiğini bildirirken şu açıklamayı yaptı:

"Hastanın sağ omuzunda ağrı ve servikal hassasiyet görülerek beyin tomografisi, servikal vertebra tomografisi ve omuz grafisi çekilmiştir. Beyin cerrahi konsültasyonu sonucu herhangi bir patoloji saptanmamış, kafa travması nedeniyle gözlem yatış önerilmiştir. Hasta gözlem yatışı istemediğini beyan ederek kendi isteğiyle imza karşılığı hastanemizden ayrılmıştır. Hastadan bu işlemler için herhangi bir ücret alınmamıştır."

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar üzerine soruşturma başlattı. Sağlık ekibine saldırdığı iddia edilen 2 kişinin de olayın hemen ardından gözaltına alındığı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki şlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandıkları ifade edildi.