Dosso Dossi'nin yeni rotası Uludağ zirvesi

'BUSİNESS Holiday' konseptiyle 300 Türk tekstil markasının ürünlerini 30 ülkeden hazır giyimcilere pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show, kış etkinliklerini Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde gerçekleştirecek.Dosso Dossi Fashion Show, 'Business Holiday' konseptini, Bursa'ya taşıyor. Türk tekstiline olduğu kadar turizm sektörüne de büyük katkı sağlayan ve binlerce yabancı hazır giyim alıcısını Türkiye'ye getiren Dosso Dossi Fashion Show, kış etkinliklerini Uludağ'ın zirvesinde gerçekleştirecek. Yılda 2 kez düzenledikleri etkinliklerde dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan Dosso Dossi Fashion Show, Bursa'ya tekstil ve turizm köprüsü kurmaya hazırlanıyor.Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, 28'inci etkinliklerini 11-16 Haziran'da Antalya Expo Center'da ünlü top model Bar Refaeli'nin baş manken olarak podyuma çıktığı defileyle yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl yaklaşık 6 bin kişiyi Antalya'ya getirdiklerini söyledi. Gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Hikmet Eraslan, "2019 yazında özellikle Antalya'da yaşanan turizm patlamasından biz de nasibimizi aldık. Hem iş hem de tatil fırsatı sunduğumuz organizasyonumuz da bu kez 6 bin kişi ağırladık. Bir hafta süren fuar ve yıl boyunca yaşanacak yansımalarıyla birlikte rekor bir ciro hedefliyoruz" dedi.'BURSA'YA DÖNMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ'Dosso Dossi Fashion Show'un ilk organizasyonlarını Bursa'da yaptıklarını hatırlatan Hikmet Eraslan, yıllar sonra tekrar Bursa'da olacakları için heyecanlı olduklarını belirtti. Bursa'da şehir merkezinde fuarlarını gerçekleştireceklerini, konaklama, şov ve konserlerini ise Uludağ'da yapacaklarını belirten Eraslan, “İstanbul, Uludağ ve Bursa şehir merkezi arasında yoğun bir operasyon gerçekleştireceğiz. Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye'de kış tatilinin de yapıldığını göstereceğiz. Bursa'daki yerel yöneticiler de tekrar Uludağ'da olacağımız çok mutlular" diye konuştu.260 MİLYON DOLAR İLE İHRACATIN YILDIZITürkiye'nin en büyük moda etkinliğine imza atmalarının yanı sıra ihracatına da katkı sağladıklarını sözlerine ekleyen Eraslan, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 'İhracatın Yıldızları' listesine girdiklerinin altını çizdi. Bir önceki yıla oranla ihracat rakamını yüzde 50 oranında artırarak, 260 milyon liraya ulaştıklarını vurgulayan Eraslan, “Bu listede yer almaktan dolayı büyük gurur duyduk. Türkiye'nin güçlü markalarını pazarlarken üretime de büyük destek veriyoruz" dedi.

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