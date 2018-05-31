Doruk, kesilen ağaca ağlayınca başkan ne yaptı?

DÜZCE'de, okul yolu üzerindeki ağacın kesildiğini görünce ağlayan Doruk Tuzcu (8) ile görüşen Belediye Başkanı Dursun Ay onun adına ağaç dikme sözü verdi.Düzce'de özel bir okulda eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Doruk Tuzcu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki ağacın kesildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Ağacın köküne kapanan çocuk ağlarken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Doruk'un duygularına sosyal medya kullanıcıları da ortak oldu. Görüntüleri izleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Doruk Tuzcu ve babası Emrah Tuzcu ile kesilen ağacın yanında buluştu. Başkan Dursun Ay, Doruk'a onun adına bir ağaç dikileceği sözü verdi. Doruk Tuzcu, ağacın kesilmesi nedeniyle çok fazla üzüntü duyduğunu belirtti.Baba Emrah Tuzcu, Doruk gibi çocukların çoğalmasını isteyerek, "Biz böyle bir evlada sahip olduğumuzdan dolayı Allah'a şükür ediyoruz. İyi ki böyle bir evlada sahibim. Annesi ile okuldan gelirken ağacın kesildiğini görüyor. Bizim oğlan durmadan karşıya geçiyor ve ağaca sarılıyor. Annesi peşinden gelip cep telefonu ile çekiyor. Biz bu videoyu paylaşırken şunun ön plana çıkmasını istedik; herkesin Doruk gibi bir kalbi olmasını istedik. Ağaçların kuruduktan sonra kesilmesi gerekiyor, ancak yerine ağaç dikilmesi de gerekiyor. Böyle bir evlada sahip olduğum için herkesin görmesini istedik. Video çok paylaşılınca haber oldu. Burada bir art niyet gütmüyoruz. Kurumlar ağaç kesiyor ya da başka bir amacımız yoktu. Bizim amacımız doğa sevgisini aşılamaktı. Doruk gibi çocukların ve nesillerin çoğalmasını umuyorum" dedi.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise "Ben görüntüleri izledim. Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü dalları çok kuruduğu ve döküldüğü için, çevreye zarar verdiği için kesmişler. Evladımız görmüş ve üzülmüş. Ben de kendisi ile görüşmek istedim. Biz evladımızın adına, onun adına ağaç dikelim istiyoruz. Kendisi duyarlı. Şu anda çok büyük bir park yapıyoruz. Sürekli ağaç dikiyoruz. Her tarafı yeşillik ve ağaçlık bir ilde yaşıyoruz. Ağaç kesmiyoruz" diye konuştu.