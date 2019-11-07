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Dört kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor
Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İbrahim MAŞE - İSTANBUL Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor. Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın...
GENEL 07.11.2019, 15:17
Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İbrahim MAŞE - İSTANBUL
Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.
Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında oturan 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in önceki gece cansız bedenleri bulunmuştu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlanan kardeşlerin birinci derece yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor. Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin'in cenazelerini alan kimse olmadığı için cenazeler Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.
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