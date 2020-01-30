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Dördüncü Antarktika bilim seferi ekibi eğitimlerini tamamladı

GENEL 30.01.2020, 16:37
Dördüncü Antarktika bilim seferi ekibi eğitimlerini tamamladı

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL()
Antarktika'ya 4. Kez Bilim Seferi düzenleyecek olan 24 kişilik ekip, sefer öncesi 'hayatta kalma' eğitimi aldı. Tuzla Viaport Marina'da bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'ndeki uygulamalı eğitimde hayatta kalmanın püf noktaları ekibe aktarıldı.
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün(KARE) koordinasyonu ve Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev yapacak 24 bilim insanı, sefer öncesi “hayatta kalma" eğitimi aldı. Beyaz Kıta'ya doğru yola çıkacak ekip için eğitimler, Tuzla'da bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde gerçekleştirildi. Yolculuk süresi ve görevleri sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar ve çözümleri konusunda bilgilendirilen ekip, eğitimin ardından sertifikalarını aldı.

“BİLİM ADINA, ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ SEFER OLACAK"
Eğitimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bilim seferi bizim açımızdan da çok önemli. Başında Burcu hocamız var. Onunla birlikte bu yolculuğa çıkmaktan heyecan duyuyorum. Her şartta ne yapılması gerektiği ön eğitim önemli. Ama ben bir taraftan da siyasetçiyim. Her şartta ayakta kalmayı öğrendiğim için sorun çıkmadan geleceğimiz kanaatindeyim. Eğitimin sonuna kadar orada olacağım. Bizim açımızdan da çok öğretici olacak. Bilim adına, ülkemiz adına çok önemli sefer olacak." İfadelerini kullandı. Şahin, eğitime katılanlara baklava ikram etti.

"BU EĞİTİM CİDDİ ANLAMDA ÖNEMLİ"
Türk Antarktika Bilim Seferleri Koordinatörü ve TÜBİTAK MAM KARE Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda, bu sene 4'üncü Antarktik Bilim Seferimizi icra edeceğiz. Seçilen katılımcılar bugün çok detaylı eğitimleri TÜBİTAK MAM gemisinde almaktalar. Bu eğitim ciddi anlamda önemli. Antarktika koşulları çok ekstrem ve zor bir coğrafyaya gidiliyor. Gemi üzerinde yaşam idame edileceği için gemideki herhangi oluşabilecek yangında nasıl mücadele edilir, ilk yardım nasıl yapılır ve beraberinde bir acil durum olduğunda, gemi terk edilmesi gerektiğinde botlara nasıl intikal edilir eğitimleri alıyorlar. Bu eğitimlerde sonra da gelecek hafta yola çıkıyor olacağız. Ekip 24 kişiden oluşuyor. 22'si Türk, 2'si yabancı. Belarus ve Bulgaristan bilim insanları. 22 Türk içerisinde proje çağrılarında başarı hak eden projelerimiz, çeşitli üniversitelerimizden katılımcılarımız var. Beraberinde harita genel müdürlüğü, meteoroloji genel müdürlüğü, deniz kuvvetleri komutanlığından katılımcılarımız olacak. Bir tane de Milli Eğitim Bakanlığının tespit ettiği öğretmenimiz bizlerle birlikte Antarktika'ya gelecek" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

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