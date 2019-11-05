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Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 liseli, hastaneye kaldırıldı
SİVAS'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde...
GENEL 05.11.2019, 17:09
SİVAS'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. 5 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tavuk döner satışı yapan iş yerinden incelemek üzere numune aldı. Soruşturma başlatıldı.
Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. 5 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tavuk döner satışı yapan iş yerinden incelemek üzere numune aldı. Soruşturma başlatıldı.
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