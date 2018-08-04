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Döner Atatürk görseli ilgi görüyor

İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinin en kalabalık yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı'na belediye tarafından yerleştirilen, elektrikle çalışan ve dairesel olarak hareket ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Döner Atatürk görseli ilgi görüyor

İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinin en kalabalık yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı'na belediye tarafından yerleştirilen, elektrikle çalışan ve dairesel olarak hareket ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dört farklı görselini gözler önüne seren heykeli görenler, önünden ayrılamıyor.
İzmir’de uzun yıllardır iç mekan ve açık hava reklamcılığı sektöründe çalışmalar yapan Turgut Kahraman, Bornova Belediyesi’ne çok özel bir eserini hediye etti. Turgut Kahraman'ın tasarladığı 3 x 4.5 metre ebatındaki döner Atatürk görseli, Bornova Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirildi. Elektrikle çalışan ve dairesel olarak hareket eden görselde 4 ayrı Atatürk portresi beliriyor. İçinde çelik konstrüksiyonların yer aldığı alüminyum panellerden oluşan görselin zemininde ise Kurtuluş Savaşı’ndan anlar resmedilmiş. Çalışmasının adının ‘Tarihe dokunanlar’ olduğunu söyleyen Turgut Kahraman, "Dünya tarihine dokunan insanları resmediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe dokunan insaların en önemlilerindendir. Daha önce de Atatürk’ün yürüyen ve zeybek oynarkenki çalışmalarını yapmıştım. Bornova Belediyesi’nden yetkililer beğendiler. Ben de seve seve verdim. Bu sayede bütün vatandaşlarımız bu eseri görüyor. Bornova Belediyesi’nin çeşitli meydanlara tematik heykeller koyduğunu biliyorum. Belediye Başkanı Olgun Atila’ya da gösterdiği hassasiyet ve sanata verdiği destek için teşekkür ediyorum" dedi.

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