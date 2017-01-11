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Dondurucu soğukta sahipsiz hayvanları yalnız bırakmıyor

İZMİR'de yıllardır kendini sahipsiz hayvanların bakımına adayan 70 yaşındaki emekli Orhan Sesigür, emekli maaşının yanı sıra bazı firmalardan desteğiyle onların bakımları gerçekleştirmeye çalışıyor. Son yılların en sert kış...

Dondurucu soğukta sahipsiz hayvanları yalnız bırakmıyor
İZMİR'de yıllardır kendini sahipsiz hayvanların bakımına adayan 70 yaşındaki emekli Orhan Sesigür, emekli maaşının yanı sıra bazı firmalardan desteğiyle onların bakımları gerçekleştirmeye çalışıyor.
Son yılların en sert kış koşullarının yaşandığı İzmir'de, sokak havanları da güçlükle karşılaşıyor. Yıllardır kendini sahipsiz hayvanların bakımına adayan emekli Orhan Sesigür, sokak hayvanlarının adeta yaşam kaynağı oldu. Orhan Sesigür, küçük kamyonetiyle zor durumda kalan köpek ve kedilerin imdadına yetişiyor. Özellikle yerleşim yerlerinden uzakta yaşayan İnciraltı bölgesindeki yüzlerce kedi ve köpek, her gün karınlarını doyurmak için onun yolunu gözlüyor.
"ÖLÜNCEYE KADAR BAKACAĞIM"
Kendi emekli maaşının yanı sıra bazı firmaların desteğiyle her gün sokak kayvanlarını beslemek için mesaiye başladığın dile getiren Orhan Sesigür, "Şu anda dondurucu soğuklarda özellikle İnciraltı gibi konutların az olduğu geniş araziye sahip bu bölgede köpek ve kediler beslenme imkanı bulamıyor. İçlerinde sakat, yaşlı olan kedi ve köpekler de var. Tek beslenme umutları benim. Şu anda kara kış nedeniyle en zor günlerini yaşıyorlar. Saatler öncesinden yolumu gözlüyorlar. Kamyonetimin motor sesini duyar duymaz araca doğru koşmaya başlıyorlar" dedi.

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