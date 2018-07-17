Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında son tanıklar dinleniyor (2)

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN ÜSTEĞMEN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında meslekten ihraç edilen üsteğmen Serhat D., harp okulundan mezun olduktan sonra 2013'de Gölcük'te Kemal Reis Gemi'sinde teğmen olarak göreve başladığını belirterek, 3 ay sanık Özgür Gencer ile çalıştığını belirtti. Serhat D. ifadesinde, "Bazen o kadar yersiz şeylerden cefa çekiyorduk ki; saat 09.00'da kahve içtim diye kötü subay olduğumu söylüyordu. Bu gemiye layık değilsin gibi laflar ediyordu. Özgür Gencer geminin 4'üncü kıdemli subayıydı. Diğerlerine iyi davranırken, bana hep kötü davranırdı. Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Benim yapıyla aram bozuktu. İsimlerimiz subaylara gidiyordu. Özgür Gencer'in tavırlarının bu yüzden dolayı olduğunu tahmin ettim. Tesadüf olmadığını değerlendiriyorum" dedi.

Harp Okulu'nda yaşadıklarını anlatan Serhat D., "Harp Okulu'nda öğrenciyken yapı mensupları her hafta bizi çağırılardı. Sabah erken saatte gidip, 8-9 saat onlarla vakit geçirmemizi isterlerdi. Bu benim pek işime gelmiyordu. Ben bazen 6-7 ay gitmezdim. Ama bir şekilde oraya itiliyorduk. Arkadaş vasıtasıyla falan bize ulaşıyorlardı. Hepimizin kaydının tutulduğunu düşünüyorum. Mesela 5 puan verilmesi gerekirken, bize 4 puan verirlerdi. Bu da sicilimizi etkilerdi. Bu yapı bizi sürekli emir vermeye, sahiplenmeye kalkıyordu. Bu da benim hoşuma gitmiyordu. Biz Allah rızası için biliyorduk, emir vermeye dönük gidiyordu. Bununla evleneceksin, para vereceksin, bunu yapacaksın tarzı oluyordu" diye konuştu.

Geçen celselerde tahliye edilen Mustafa Özdemir, Bülent Yakın, Gürkan Kantaroğlu'nun tahliyelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı avukatı Halit Çokan itiraz dilekçesi verdi.

Bu arada, dava kapsamında tanık olarak dinlenen, meslekten ihraç edilen astsubaylar İdris Çekirdekçi ve Raif Pekgöz'ün, farklı mahkemelerce açılan dava dosyalarının Donanma davası ile birleştirilmesine karar verildi.