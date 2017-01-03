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Donan Mogan Gölü havadan görüntülendi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), () - ANKARA'da etkili olan kar yağışlı ve soğuk hava nedeniyle Mogan Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu. Derinliği 5 metreyi bulan Mogan Gölü buz tutunca kartpostallık görüntüler oluştu. Balıkçı tekneleriyle...

Donan Mogan Gölü havadan görüntülendi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), () - ANKARA'da etkili olan kar yağışlı ve soğuk hava nedeniyle Mogan Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu. Derinliği 5 metreyi bulan Mogan Gölü buz tutunca kartpostallık görüntüler oluştu. Balıkçı tekneleriyle deniz bisikletleri ise mahsur kaldı. 

Ortaya değişik görüntülerin çıktığı buz tutan Mogan Gölü, havadan görüntülenirken, beyaz bir arazi görüntüsü verdi. Kuşların yaşadağı alanların buz tutmaması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Buzlu Mogan Gölü'nde yaşayan Sakarmeke kuşlarını ve ördeklerini vatandaşlar, yanlarında getirdiği ekmeklerle besledi. Öte yandan buz tutan Mogan Gölü'nde balıkçı tekneleriyle deniz bisikletleri mahsur kaldı.

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