Donan Afgan göçmeni, Taşlıçaylılar son yolculuğuna uğurladı

ÜLKESİ Afganistan'dan kaçarak yüzlerce kilometre yol yürüdükten sonra Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde donarak yaşamını yitiren Kemal Mollai'yi, ilçe halkı son yolculuğuna uğurladı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine toplanan Taşlıçaylılar, cenaze namazını kıldıkları Afganistanlı Kemal Mollai'yi Kimsesizler Mezarlığı'na defnetti.

Yaklaşık 15 gün önce arazi taraması yapan Taşlıçay Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler arazide donarak ölen bir erkeğin cesedini buldu. Devlet hastanesi morguna kaldırılan cenaze üzerinde savcılık tarafından inceleme ve otopsi yapıldı. Cesedin, Afganistan uyruklu Kemal Mollai'ye ait olduğu belirlendi. Hastane morguna kaldırılan Mollai'yle ilgili Afganistan'ın Türkiye Konsolosluğu'yla irtibata geçildi. Cenazenin alınmasıyla ilgili yapılan yazışmalardan sonuç alınamayınca Taşlıçay'da bir grup vatandaş sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. 'Afganistan uyruklu bir Müslüman kardeşimizin cenazesine katılalım' mesajı sonrası halk bugün morgdan aldıkları cenazeyi Merkez Camii'ne getirdi. İlçe Müftülüğü Vaizi Kemal Kılıç'ın kıldırdığı Afganlı Mollai'nin cenaze nanmazına çok sayıda Taşlıçaylı katıldı. Kemal Mollai, cenaze namazı sonrası Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taşlıçaylı İsmet Taşdemir, "İlçemizde 15 gün önce yol kenarında göçmen birinin donmuş cenazesi bulunmuştu. Biz de bugün Taşlıçaylılar olarak cenaze namazını kılıp, defnettik" dedi.

Taşlıçay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hüseyin Arslan, Cumhuriyet Savcılığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra sosyal medyadan çağrı yapıldığını söyledi. Bir Müslüman için yapılan son görevi yerine getirdiklerini ifade eden Arslan, "Umuda yolculuğun burada bu şekilde sonlanması bizleri derinden üzmüştür" diye konuştu.



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