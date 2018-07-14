Domuzların saldırısından kurtardıkları taya sahip çıktılar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te, yaban domuzlarının saldırısından kurtarılan, annesi tarafından terk edildiği belirlenen tay, belediyenin geri dönüşüm tesisinde görevli personel tarafından koruma altına alındı.

Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Hisarönü Mahallesi'ndeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde çalışan personel, 10 Temmuz günü yakınlardan garip hayvan seslerin geldiğini fark etti. Gürültü üzerine tesisin 50 metre uzağındaki çayırlık alana giden personel, yaban domuzu sürüsünün bir taya saldırdığını fark etti. Domuzlar, taş atıp korkutularak uzaklaştırılarak, tay kurtarıldı. Yılkı atı olan annesi tarafından terk edildiği sanılan tay, koruma altına alındı. Geri dönüşüm tesisi çalışanları tayı, çalıştıkları tesise getirip, bakımlarını yapıp, beslemeye başladı. Tesis çalışanları kendi aralarında topladıkları para ile her gün 10 litre süt alıp, tayı adeta bir bebek gibi biberonla besliyor.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız da tesise gelip, tayı görüp, durumu hakkında bilgi aldı. Yıldız, "Annesi tarafından terk edildiği belirlenen tay, domuzların saldırısından kurtarılmış. Şu anda belediye personeli tarafından bakılıyor. Personele öyle alışmış ki; onların elinden başka kimseden süt içmiyor. Tay, ot yemeye başlayıncaya kadar personel tarafından bakılacak. Bu süre boyunca veteriner kontrolü de devam edecek. Hayvanları gönülden seven ve koruyan insanların çoğaldığını görünce çok mutlu oluyoruz" dedi.

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