Domuz yerine büyükbaş, büyükbaş yerine domuz...

Halil YILMAZ / İstanbul - TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bir çok ilde alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi.





EN ÇOK İSTANBUL'DA RASTLANDI



Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.





LAHMACUNDA SAKATAT



İstanbul'daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi.



Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan 'dana kavurmada' at eti tespit edildi. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı belirlendi. Beylikdüzü'nde satılan bir kahvede ilaç etken maddesi (Sildefanil) bulundu. Sancaktepe'deki birçok restoranda satılan 'köfteden' tek tırnaklı olarak bilinen at ve eşek çıktı. Gaziosmanpaşa'daki bir şirketin 'dana eti' olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti, Kadıköy'de satılan 'dana kıymada' da kanatlı hayvan eti tespit edildi.





DOMUZ ETİ YERİNE KANATLI HAYVAN ETİ



İzmir Urla'da 'dondurulmuş domuz sosis' satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edilirken, Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkânda domuz eti bulundu. Adana'daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı.