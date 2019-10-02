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Domuz sürüsü Pülümür Çayı'nı yüzerek geçti
TUNCELİ'deki domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzerek geçti. Tunceli'de son yıllarda kent merkezinde görülen domuz sürüsü, bu kez Pülümür Çayı'nda yüzerken görüntülendi. İnönü Mahallesi'ndeki çöp alanına gitmek isteyen...
GENEL 02.10.2019, 12:03
TUNCELİ'deki domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzerek geçti.
Tunceli'de son yıllarda kent merkezinde görülen domuz sürüsü, bu kez Pülümür Çayı'nda yüzerken görüntülendi. İnönü Mahallesi'ndeki çöp alanına gitmek isteyen domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzereki geçti.
Aç kaldıkları tahmin edilen domuzların çayda yüzme anları ise mahalle sakinlerinden Ali Gökmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir süre yüzen domuz sürüsü, daha sonra gözden kayboluyor.
Tunceli'de son yıllarda kent merkezinde görülen domuz sürüsü, bu kez Pülümür Çayı'nda yüzerken görüntülendi. İnönü Mahallesi'ndeki çöp alanına gitmek isteyen domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzereki geçti.
Aç kaldıkları tahmin edilen domuzların çayda yüzme anları ise mahalle sakinlerinden Ali Gökmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir süre yüzen domuz sürüsü, daha sonra gözden kayboluyor.
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