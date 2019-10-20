Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS ilçe merkezine gündüz vakti inen domuz sürüsü, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Marmaris'te dün saat 18.30...
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS ilçe merkezine gündüz vakti inen domuz sürüsü, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.
Marmaris'te dün saat 18.30 sıralarında Tolga ve Canan Kotanoğlu çifti tarafından 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü. Aile otomobilleriyle evlerine dönerken, yol kenarındaki çöp konteyneri kenarına bırakılan çöp poşetlerini parçalayarak yiyecek arayan 5'i yetişkin, 3'ü de yavru olmak üzere 8 yaban domuzundan oluşan sürüyü, cep telefonuyla görüntüledi. Çiftin iki erkek çocuğu ise ilk defa gördükleri yaban domuzlarını heyecanla izledi. Tolga Kotanoğlu, görüntüleri, "Yetkililer ve hayvanseverler domuzların geldiği yöndeki ormanlık alanlara yem veya yiyecek bırakmalı. Birilerine zarar vermeden acil önlem alınmalı" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Sonbahar ve kış döneminde ormanlık alanlarda yiyecek azalması nedeniyle domuz sürüleri şehir merkezine iniyor. Yaban domuzu görenlerin yetkililere bildirmelerini ve kesinlikle yaklaşmamalarını öneriyorum" dedi.
İlçe merkezinde 18 Ekim Cuma günü saat 19.00 sıralarında da bir yaban domuzu sürüsü yiyecek ararken görüntülenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Beşiktaş
|8
|9
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Göztepe
|8
|9
|14. Denizlispor
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Balıkesirspor
|7
|13
|6. Fatih Karagümrük
|7
|12
|7. Altay
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Getafe
|9
|13
|7. Valencia
|9
|13
|8. Sevilla
|8
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|12
|10. Villarreal
|8
|11
|11. Levante
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Mallorca
|9
|10
|15. Eibar
|9
|9
|16. Celta de Vigo
|8
|9
|17. Real Betis
|8
|9
|18. Deportivo Alaves
|8
|8
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|9
|2