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Domaniç’te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla mevkisini beyaza bürüdü. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle ise sürücüler zor anlar yaşadı. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle...
GENEL 26.12.2019, 16:46
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla mevkisini beyaza bürüdü. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle ise sürücüler zor anlar yaşadı.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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