Domaniç ve Tavşanlı'da kar yağışı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Domaniç'i Bilecik'e bağlayan Kocayayla geçidinde onlarca araç yolda kaldı.

Domaniç'te başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı, hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. İlçeyi, İnegöl ve Bilecik'e bağlayan Kocayayla geçidinde onlarca araç yolda kaldı. Bazı araçlar kayarak yol dışına çıktı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başlarken, yolda kalan araçlar traktörlerle kurtarıldı.

Tavşanlı'da da kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Semt pazarında kar yağışına hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Esnaf ise ürünlerini çadır ve branda açarak korumaya çalıştı. Nisan ayında yağan karın sürpriz olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, "Havaların ısınmasıyla yaz geldi sanıyorduk ama bugün kar yağışı başladı. Çok şaşırdık; büyüklerimize sorduğumuzda, çok nadir de olsa bu aylarda kar yağışı gördüklerini söylediler" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının ardından hava sıcaklıkları iki ilçede de artacak.



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