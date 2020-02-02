Flaş HaberTrabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Son Dakika
Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi
GENEL 02.02.2020, 19:08
KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesi ile İnegöl arasındaki Kocayayla geçidinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği parka gidenler piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.
Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasında 1500 rakımlı Domaniç Kocayayla geçici kış aylarında da komşu il ve ilçeden gelen yerli turisti ağırlıyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 10 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilenler İnegöl’ün yanı sıra Bursa, Bilecik, Kütahya ve İstanbul'dan gelerek piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkarıyor. Kalabalığın olduğu yerlerde tezgah açarak satış yapan esnaflardan Sabri Gönül ziyaretçilerin yaptığı alışverişlerle yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, “Domaniç dağlarımızda mısır satıyorum. Artık buralar yeni ekmek kapımız olacak. Burada Ramazan kardeşim de çay satıp çorba kaynatıyor. Bir çeşit buralarda hizmet veriyoruz. Her mevsim, her gün bekleriz” dedi.
Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasında 1500 rakımlı Domaniç Kocayayla geçici kış aylarında da komşu il ve ilçeden gelen yerli turisti ağırlıyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 10 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilenler İnegöl’ün yanı sıra Bursa, Bilecik, Kütahya ve İstanbul'dan gelerek piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkarıyor. Kalabalığın olduğu yerlerde tezgah açarak satış yapan esnaflardan Sabri Gönül ziyaretçilerin yaptığı alışverişlerle yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, “Domaniç dağlarımızda mısır satıyorum. Artık buralar yeni ekmek kapımız olacak. Burada Ramazan kardeşim de çay satıp çorba kaynatıyor. Bir çeşit buralarda hizmet veriyoruz. Her mevsim, her gün bekleriz” dedi.
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:07
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|20
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Alanyaspor
|20
|38
|5. Fenerbahçe
|20
|37
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Gaziantep FK
|20
|27
|10. Malatyaspor
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|20
|16
|17. Ankaragücü
|20
|14
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|20
|41
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Altay
|20
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Akhisar Bld.Spor
|20
|28
|9. Giresunspor
|20
|28
|10. Menemen Belediyespor
|20
|28
|11. Fatih Karagümrük
|20
|27
|12. Balıkesirspor
|20
|25
|13. Altınordu
|20
|23
|14. İstanbulspor
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Arsenal
|25
|31
|11. Burnley
|25
|31
|12. Newcastle
|25
|31
|13. Southampton
|25
|31
|14. Crystal Palace
|25
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|22
|28
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Eibar
|22
|24
|16. Deportivo Alaves
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Leganés
|22
|18
|19. Celta de Vigo
|22
|17
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016