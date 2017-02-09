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Dolmuş, özel halk otobüsüne arkadan çarptı: 7 yaralı

   İbrahim AKTÜRK- Süleyman KAYA / İSTANBUL, () ARNAVUTKÖY'de sisin de etkisiyle yolcu minibüsü, önünde seyir halindeki bir araca ve ardından özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Arnavutköy...

Dolmuş, özel halk otobüsüne arkadan çarptı: 7 yaralı

 

 İbrahim AKTÜRK- Süleyman KAYA / İSTANBUL, () ARNAVUTKÖY'de sisin de etkisiyle yolcu minibüsü, önünde seyir halindeki bir araca ve ardından özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Yolu üzerinde, Habipler istikametinde meydana geldi. Habipler-500 Evler hattındaki 34 M 0967 plakalı içinde yolcular olan minibüs, ilk önce aynı istikamette seyir halindeki araca, ardından da önünde ilerleyen Arnavutköy-Bayrampaşa hattındaki içinde yolcular bulunan 34 GA 4952 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kaza sonucu minibüs şoförü ile minibüs ve otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YOLDA YOĞUN SİS

Görgü tanıkları, sisin biranda çöktüğünü ve minibüsün ilk önce aynı istikametteki bir araca yandan, daha sonra özel halk otobüsüne arkadan çarptığını söyledi. Kaza nedeniyle Habipler istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı yolda araçların yavaş ilerlediği görüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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