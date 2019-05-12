Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: Tünel trafiğe kapatıldı (1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-DOLMABAHÇE Tünel'i Beşiktaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Tünel kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-DOLMABAHÇE Tünel'i Beşiktaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Tünel kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. (FOTOĞRAF)
12 Mayıs 2019 Pazar 22:17
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-DOLMABAHÇE Tünel'i Beşiktaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Tünel kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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