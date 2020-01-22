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Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu

GENEL 22.01.2020, 14:58
Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu
MİLLİ Saraylar İdaresi'ne bağlı Dolmabahçe Sarayı'nın Süfera Salonu'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında duvar sıvasının altından 1917 tarihli gazete parçaları çıktı. Osmanlıca ve Fransızca yazılı haberlerin olduğu gazete parçasında Osmanlı'nın ilk uçakları olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının 40 dakikalık seferlerini başarıyla gerçekleştirdiğini yazıyor.
Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonunun 30 numaralı odasında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan Osmanlıca gazete parçalarının, Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Süfera Salonu'ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarında dikkat çeken bir diğer bulgu ise duvardaki boya katmanlarının altında tespit edilen erkek portresi. Yağlı boya ile çizildiği anlaşılan eskiz şeklindeki portrenin, Saray kalemkârlarının tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği düşünülüyor.

OSMANLI'NIN İLK UÇAKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİYOR
Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi farklı dönemlere tanıklık eden Süfera Salonu'nda bulunan gazete parçalarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' hakkında bilgi veriliyor. 'Prens Celaleddin' uçağının, 11 Şubat 1917 tarihinde Beyrut'tan Şam'a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.

ESKİZ ŞEKLİNDE DUVARIN ALTINDA PORTRE BULUNDU
Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saray İdaresi Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Cem Eriş "Dolmabahçe Süfera Salonunda 32 numaralı odadayız. Burada saray uzmanlarımız tarafından tavan ve duvarda konservasyon çalışmalarımız devam ediyor. Duvardaki özgün olmayan boya katmanlarını kaldırırken altından insan sureti çıktı. Anlaşılıyor ki tavan ile ilgili boya çalışmamaları bezeme çalışmaları yapılırken bir kalemkarımız duvarları resim paleti gibi kullanırken muhtelif renklerini, fırçalarını denemişler. Bir kalemkar da insan sureti resmetmiş. Bu bizim için ilginç bir bilgi bir hatıra. Bu katmanın altında başka katmanlar da var. En erken 1850'ler veya 19.yy sonu diyebiliriz" dedi.

BULDUĞUMUZ ÖZGÜN KATMANLARI KORUYORUZ
Cem Eriş "Arkadaşlarımız sıva ile ilgili çalışma yaparken kapının altında pervazın arkasında dolgu amaçlı gazete kupürleri buldular. Bu gazete kupürlerinde Osmanlıca ve Fransızca metinler var. Osmanlıca yazılan metinde de ilginç bir haber var. İlk uçaklarımız olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının Beyruttan Şam'a yaptıkları 40 dakikalık seyahatin haberi var onu okuyoruz. Fransızca kupürlerde ise bir tiyatro oyununun reklamı var. Onu okuyoruz. Ayriyetten 1910 ile 1917 yıllarına ait kullanılan elektrik malzemelerinin karton kutusu var. Restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Bulabildiğimiz özgün katmanları koruyoruz. Tavan ve duvar da aynı şekilde. Dolayısıyla bu uzun bir süreç. Buradaki boyaları çok kontrollü bir şekilde kimyasal yöntemlerle konservasyondan geçiriyoruz. Onun için çok zaman alıyor" diye konuştu.

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