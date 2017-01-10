Dolmabahçe-Ortaköy arasında yerin altına imar izni

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,() İSTANBUL’UN en önemli turistik alanlarından Dolmabahçe ve Ortaköy arasında yer alan otel, özel okul, hastane gibi binaların bodrum katları, konferans salonundan tiyatroya, ameliyathaneden mescite kadar çok farklı amaçlar için kullanılabilecek. Boğaz boyunca uzanan ve öngörünümde olmaları nedeniyle kat yükseklikleri sınırlı olan binalarda, yerin 2 kat altına kadar inilmesine onay verildi.

YERİN ALTI FARKLI AMAÇLARLA KULLANILABİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 1/5 bin ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe – Ortaköy Turizm Tesis Alanlarına İlişkin imar planı değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni plan değişikliğine göre, otel, özel okul, hastane ve özel sosyal kültürel tesis binalarının 1. ve 2. Bodrum katlarında konferans salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, ameliyathane, morg, yoğun bakım ünitesi, balo salonu, mescit, yüzme havuzu, kütüphane, teknik odalar gibi birçok yapı emsal dışı bırakıldı. Ayrıca binadan bağımsız olmamak koşuluyla yerin 2 kat altına kadar ticari birimlerin yapılmasına izin verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi turizmin geliştirilmesi için 15 Mayıs 2015 tarihinde “Turizm tesislerindeki bodrum katları inşaat alanına dahil edilmemesi” yönünde karar almış, bu uygulama “gizli imar affı” olarak yorumlanmıştı.

CHP: PLAN YOĞUNLAŞMA GETİRECEK

Turizm tesislerine ayrıcalıklı imar hakkı tanındığı için karara olumsuz oy kullandıklarını belirten İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, “Özellikle Boğaz hattında turizm ve sağlık yatırımı da olsa oradaki yoğunlaşmaya olumsuz katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Eğer turizm tesisi yeniden yapılacaksa 2 kat ilave bir tabloyla karşı karşıya kalınacak aynı zamanda yoğunlaşma getirecek. Bunun Boğaz hattında olduğunu düşünürsek bu tür yoğunlaşmayı çok uygun bulmuyoruz" dedi.

