Dolmabahçe'de yolda çökme (1)

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, ()
Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor.
(FOTOĞRAFLI)
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, () Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor. (FOTOĞRAFLI)
20 Temmuz 2018 Cuma 17:09
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, ()
Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor.
(FOTOĞRAFLI)
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