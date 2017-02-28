Dolandırıcıyı sivil polis yakaladı

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), () - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, 24 yaşındaki B.İ.'yi dolandırmak isteyen bir kişi, buluşma yerinde, market çalışanı görünümündeki gerçek polis tarafından yakalandı.

Geçen 25 Şubat'ta B.İ.'yi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Hatta şu an Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor görünüyorsun. Bize bir miktar para vermeniz halinde sizi bu durumdan kurtarabiliriz" dedi. Telefondaki bu kişiden şüphelenen B.İ., Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine polis, telefonla dolandırıcılık yapmaya çalışan şüphelinin yakalanabilmesi için B.İ.'den inanmış gibi davranmasını istedi. Önce içinde para ve altın olduğu görünümü verilen bir paket hazırlandı. Ardında da B.İ.'den telefondaki kişinin bir daha araması halinde teklifini kabul edip, para ve altınları vermek için buluşması istendi. B.İ., aynı gün tekrar kendisini arayan dolandırıcıyla Torbalı'daki bir marketin yakınında buluşmak üzere anlaştı. B.İ., ertesi gün Şanlıurfa'dan Torbalı'ya gelen H.A.'ya, buluşma noktasında içinde para ve altın olduğu görünümü verilen paketi teslim etti. Bu sırada, yakındaki marketin çalışanı gibi davranın bir sivil polis, H.A.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'İletişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık' yapmak suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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