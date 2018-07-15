Dokuz Eylül Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversitenin rektör atamasını gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne (DEÜ) Prof. Dr. Nükhet Hotar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadı. Kuruluşundan bu yana Ak Parti'de siyaset yapan Hotar, uzun yıllar genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayan Hotar'ın DEÜ Rektörlüğü için adı geçiyordu. Hotar, atamanın ardından 'ya yaptığı açıklamada "Eğitim beni her zaman heyecanlandırır. İzmir ve üniversitemiz için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

NÜKHET HOTAR KİMDİR?

Fatma Seniha Nükhet Hotar, 25 Ekim 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Babasının ismi Tevfik Hamit, annesinin ismi Fatma Vedia'dır. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990 yılında doçent, 1998'de profesör oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcısı, Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayınlandı. 22. Dönem İzmir Milletvekili. 22. Dönem'de AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Başkanvekili olarak görev yaptı. Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hotar, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmadı. İngilizce bilen Fatma Seniha Nükhet Hotar, 1 çocuk annesidir.



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