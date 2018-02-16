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Doktoru sokak ortasında bıçaklayıp sopayla dövdüler

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, ()- BAHÇELİEVLER'de görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Doktor Aslan'ın, bıçaklanmadan...

Doktoru sokak ortasında bıçaklayıp sopayla dövdüler

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, ()- BAHÇELİEVLER'de görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Doktor Aslan'ın, bıçaklanmadan dakikalar önce bir bakkal dükkanına girerek alışveriş yaptığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Babil Sokak üzerinde meydana geldi. Bahçelievler 1 No'lu Göçmen Sağlık Birimi'nde görevli 43 yaşındaki doktor Ebubekir Aslan, mesai bitimi sağlık merkezinin hemen karşısındaki bakkal dükkanına uğradı. Alışveriş yapıp buradan ayrılan Aslan, evine doğru yürümeye başladı. Kendisini takip eden 3 kişi, Aslan'ı sokakta durdurdu ve bacağından bıçakladı. Saldırganlar, Ebubekir Aslan'ı sopayla da darp ettikten sonra kaçtı. 

SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan doktoru Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık merkezinin karşındaki bakkalı işleten Hidayet Aşkın Ayhan, doktor Ebubekir Aslan'ın olaydan dakikalar önce alışveriş yaptığını, ellerinde sopalar bulunan saldırganların da 3 kişi olduğunu belirtti.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE...
Ebubekir Aslan'ın, olaydan önce bir bakkal dükkanına girip alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu olduğu görülen Aslan bakkala girip alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yola çıkıyor.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

FOTOĞRAF

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