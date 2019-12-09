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Doktoru jiletle yaralayan şüpheli Hastaneye dövmek için gittim

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, istediği yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle boğazından jiletle yaralayan tutuklu Bayram...

GENEL 09.12.2019, 14:14

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, istediği yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle boğazından jiletle yaralayan tutuklu Bayram K. hakkında iddianame tamamlandı. Savcılığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istediği Bayram K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Bayram K.'nin, savcılıkta, Bana yanlış ilaç vermesi nedeniyle sağlığım bozuldu. Olay günü hastaneye doktoru dövmek için gittim, öldürme niyetim yoktu. Doktorlar beni kale almayıp, dalga geçtiler. Çok sinirlendim dediği öğrenildi.
Olay, 16 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diz ağrısı nedeniyle hastaneye gelen ve tedavi olan Bayram K., asistan doktor Kadir Songür'den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istedi. Songür ise hastasının istediği ilacı uygun görmeyip, başka ilaç yazdı. Bunun üzerine Bayram K., Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse o zaman görürsün diyerek, hastaneden ayrıldı. Birkaç dakika sonra yeniden hastaneye gelen Bayram K., Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Jilet ile boğazı kesilen ve kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, meslektaşları hemen müdahale etti. Jiletin, koroner damara zarar vermediği; ancak derin kesik oluştuğu belirlendi. Olay sonrası koşarak, kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, kadının çantasını gasbetmeye çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., müdahale eden Yunus ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYMİŞ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden Bayram K.'nin akıl sağlığının yerinde olup, olmadığına dair rapor istendi. Hastaneden gelen sonuçlarda, Bayram K.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Bayram K.'nin, savcılıktaki ifadesinde ise 2-3 yıldır aynı hastaneye ilaç yazdırmak için gidiyorum. Doktorun bana yanlış ilaç vermesi nedeniyle sağlığım bozuldu. Olay günü de hastaneye doktoru dövmek için gittim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayrıca doktorlar beni kale almayıp, benimle dalga geçtiler. Tüm bu nedenler yüzünden çok sinirlendim. Odasında tartışmaya başlayınca masanın üzerinde gördüğüm, jilet olduğunu sonradan öğrendiğim bir şeyi elime aldım. Ancak bunu doktora sallayıp, sallamadığımı hatırlamıyorum dediği öğrenildi.
20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Öte yandan Bayram K. hakkında, düzenlenen iddianamede, 'kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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